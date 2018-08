Paare heiraten in Hückeswagen wieder häufiger

Hückeswagener im Hochzeitsglück : Hochzeitsglück mit 50+

Ehepaar Hessel ist Ü50 und hat geheiratet: Ronald (52) und Rosi (51) Hessel. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Rosi und Ronald Hessel haben sich 2016 kennengelernt, vor kurzem hat das Paar in Hückeswagen geheiratet. Beide sind schon über 50 Jahre alt – viele Paare heiraten heutzutage auch in höherem Alter.

Für Rosi und Ronald Hessel war es Liebe auf den ersten Blick: „Wir sind uns in einem Café in Remscheid begegnet, zwischen uns hat es sofort geklickt“, erinnert sich Rosi Hessel. Das war 2016, Anfang Juni hat sich das Paar dann das Ja-Wort gegeben. Und liegt – altersmäßig – damit durchaus im Trend. Denn Rosi Hessel ist 51 Jahre, ihr frisch gebackener Ehemann 52 Jahre alt. Heutzutage heiraten immer mehr Paare im Alter von mehr als 50 – ein Trend, der auch vor der Schloss-Stadt nicht Halt macht, wie Standesbeamtin Ursula Thiel bestätigt: „Es kommt immer wieder vor, dass Paare in diesem Alter heiraten.“

Für Rosi und Ronald Hessel ist es indes, wie ebenfalls für die meisten Hochzeitspaare Ü50, nicht der erste Gang zum Standesamt. „Wir waren beide schon einmal verheiratet. Es hat nicht funktioniert, aber uns auch nicht so abgeschreckt, dass wir es nicht noch einmal versuchen wollten“, sagt Rosi Hessel schmunzelnd. Ihr Mann geht sogar noch einen Schritt weiter: „Man sollte jeden ermutigen, auch in höherem Alter zu heiraten. Wenn es passt und wenn man sich liebt – dann sollte man das auch machen.“ Für ihn ist der Ring ein Zeichen dieser Liebe und Zuneigung. „Der Ring verbindet uns“, betont der 52-Jährige, der aus Plauen in Sachsen stammt, aber schon seit der Wende in Remscheid lebt. Nach Hückeswagen ist er vor einem Jahr gezogen.

Info Kulisse des Schlosses ist unbezahlbar Hochzeit In der Schloss-Stadt kann man an verschiedenen Orten heiraten. Die Kulisse des Hückeswagener Schlosses ist natürlich unbezahlbar – am Schloss kann man den Bund fürs Leben entweder im Trauzimmer, im Heimatmuseum oder im Rosenpavillon schließen. Ebenfalls möglich ist eine Trauung im Haus Hammerstein oder im Landhaus Dreibäumen. Kontakt Standesamt Hückeswagen, Ursula Thiel, Bahnhofsplatz 14, Tel. 88220.

Vor einem Jahr hat Ronald Hessel auch um die Hand seiner Rosi angehalten. „Das war im Urlaub in Málaga, es war unser erster gemeinsamer Urlaub“, sagt der 52-Jährige. Ihm sei der Gedanke schon eine Weile durch den Kopf gegangen, erzählt er. Den Ring habe er an jenem Tag die ganze Zeit in der Hosentasche gehabt. „Wir waren in einer Bar, und ich meinte dann: Du, Rosi, ich muss dir noch was sagen. . .“, erinnert sich Ronald Hessel schmunzelnd an den Verlobungstag. „Ich war zunächst sprachlos, habe mich aber dann unheimlich gefreut“, sagt seine Frau und ergänzt mit leicht feuchten Augen: „Für mich war es das Entscheidende, in meinem Alter noch einmal jemanden zu finden, mit dem es so gut klappt.“ Daher sei auch kein Gedanke daran verschwendet worden, ob jemand im Freundes- oder Verwandtenkreis es vielleicht seltsam finden könne, dass das Paar auch noch heiraten wolle. „Wir haben aber ohnehin nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagen die beiden unisono.

In Hückeswagen gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das Ja-Wort zu geben (s. Info-Kasten). „Wir haben uns für die Hochzeit am Schloss im Rosengarten entschieden. Das war wunderschön romantisch und sehr ergreifend“, sagt die gebürtige Hückeswagenerin, die bei der Firma Pflitsch arbeitet. Auch das Wetter habe mitgespielt – ein wenig getrickst hatte der Wettergott hier allerdings schon, wie Ronald Hessel lachend sagt: „Eigentlich wollten wir am 1. Juni heiraten, der war aber schon vergeben.“ Und zudem, wie sich herausstellte, völlig verregnet. Ganz im Gegenteil zum darauffolgenden Mittwoch: „Da war das Wetter bombastisch, es hat wirklich alles gestimmt“, sagt Rosi Hessel. Im Anschluss daran hat die knapp 40-köpfige Hochzeitsgesellschaft im Gemeindezentrum Wiehagen gefeiert, auch Ronald Hessels Mutter, die noch in Plauen lebt, hatte sich auf den Weg nach Hückeswagen gemacht.



Aus ihrer ersten Ehe haben beide Frischverheiratete bereits Kinder, Rosi Hessel ist sogar schon Oma eines Enkels. „Der Kleine sollte uns eigentlich die Ringe bringen, hat aber gerade seine Trotzphase“, sagt sie schmunzelnd. Dass die Ringe dann nicht am Altar angekommen wären, wollte man lieber nicht riskieren.

Auf eine kleine Hochzeitsreise ist das Paar direkt im Anschluss an die Trauung gefahren, wie Ronald Hessel sagt: „Wir waren für ein langes Wochenende in Budapest. Aber für die richtigen Flitterwochen geht es dann im Herbst für eine Woche nach Mallorca.“