Nahverkehr in Wipperfürth : Zwei neue Bushaltestellen für Hansestadt Wipperfürth

Die Buslinie 336, die von Gummersbach nach Lennep fährt und auch durch Hückeswagen fährt (hier der Halt an der Bahnhofstraße), soll zwei neue Haltestellen in Wipperfürth bekommen. Foto: Stephan Büllesbach

In Hückeswagens Nachbarstadt Wipperfürth wird nicht nur im Zentrum neu gebaut. Im Zuge der Baumaßnahme „Blechmann-Kreisel“ sollen auch zwei neue Bushaltestellen errichtet werden, von denen besonders Fahrgäste der Linie 336 zwischen Gummersbach und Lennep (über Hückeswagen) profitieren. Aktuell gibt es keine offizielle Haltestelle für Busse zwischen der Hochstraße im Stadtzentrum und dem Gewerbegebiet am Wipperhof. Hierdurch ist der gesamte Felderhofer Kamp sowie das Gewerbegebiet am ehemaligen Bahnhof ohne Anbindung an eine der wichtigsten Buslinien.

„Hier sehe ich einiges an Fahrgastpotenzial“, meint Armin Kusche, städtischer Mitarbeiter in der Abteilung Stadtentwässerung und ehrenamtlicher Bürgerbusfahrer. Im Zuge der Planungen zum neuen Kreisverkehr am Baumarkt Blechmann hat die Stadtverwaltung daher auf seine Initiative hin die Einrichtung der zusätzlichen Haltepunkte für die Linie 336 beim Landesbetrieb Straßen.NRW und bei der OVAG angeregt. Nicht zuletzt Erwägungen, die Mobilität klimafreundlicher zu gestalten, spielten hierbei eine Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut einer positiven Rückmeldung der OVAG sollen die neuen Haltestellen voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 aufgenommen werden. Nach dem aktuellen Planungsstand werde die neu einzurichtende Haltestelle unmittelbar vor dem neuen „Blechmann-Kreisel“ vorgesehen. In Richtung Lennep wird sich der Haltepunkt dann an der östlichen Seite der Westtangente und in Richtung Gummersbach auf der südlichen Seite der verlängerten Nordtangente befinden. Die ungefähre Lage der beiden neuen Haltestellen ist in einem Detailplan dargestellt. Eine präzisere Darstellung werde aber erst im Zuge der Ausführungsplanung möglich sein.

Die Namensgebung für die neuen Haltestellen steht derzeit noch aus; der aktuelle Favorit der Stadtverwaltung lautet „Felderhofer Kamp“.

(rue)