Realschule in Hückeswagen : Realschule bekommt drei Treppenplattformlifte

Realschule in Hückeswagen

Die Städtische Realschule an der Kölner Straße bekommt drei Treppenlifte. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Hückeswagen Der Bestand der Inklusionspauschale beläuft sich derzeit auf 94.000 Euro, die Treppenplattformlifte werden 68.400 Euro kosten. Die Investition ist auch auf die Zukunft gerichtet, da die Lifte dauerhaft eingebaut werden.

Manchmal muss es schnell gehen. Weil eine Schülerin der Realschule nach einer Operation auf den Rollstuhl angewiesen ist, bekommt die Schule an der Kölner Straße in den Osterferien drei Treppenplattformlifte. Das teilte Kämmerin Isabel Bever im Stadtrat mit. Dafür würden Mittel aus der zweckgebundenen Inklusionspauschale des Landes verwendet. „Der Bestand der Inklusionspauschale beläuft sich derzeit auf 94.000 Euro, die Treppenplattformlifte werden 68.400 Euro kosten“, sagte Isabell Bever. Die Investition sei auch auf die Zukunft gerichtet, da die Lifte dauerhaft eingebaut würden.

Regine Gembler (SPD) bat darum, solche Ausgaben künftig in gewohnter Manier in den Ausschüssen vorzustellen. „Die Schulleitung hat den Bedarf sehr kurzfristig angemeldet, wegen der Operation der Schülerin muss die Maßnahme noch in den Osterferien umgesetzt werden“, sagte Dieter Klewinghaus vom Regionalen Gebäudemanagement. Aufgrund dieser Dringlichkeit sei der Weg über die Ausschüsse nicht möglich gewesen. Die Treppenplattformlifte seien nötig, damit die Schülerin die unterschiedlichen Ebenen der Schule mit ihrem Rollstuhl erreichen könne.