Erfolge für TV Winterhagen : Trampolinturner des TVW dominieren die Titelkämpfe

Winterhagen Besonders erfreulich: Alle TVW-Mannschaften erreichten bei den Rheinischen Meisterschaften der Trampolinturner in Süchteln das Finale.

Bei den Rheinischen Meisterschaften der Trampolinturner in Süchteln räumten die Turner des TV Winterhagen auf dem Doppel-Mini-Tramp ab. Es gab sieben Titel und vier Doppelsiege. Die Wettkampfklasse bis zehn Jahre gewann deutlich Lara Albrecht (10). Mia Sied (8), jüngste Turnerin im TVW- Team, landete auf Platz drei. In der Altersklasse bis zwölf Jahre gab es zwei Doppelsiege: Bei den Jungen gewann Henry Eckel (10) knapp vor Josh Schmitter (10), die einen deutlichen Vorsprung auf die übrigen Turner herausturnten.

Bei den Mädchen konnte sich Lea Albrecht (11) mit der Tageshöchstpunktzahl den Sieg vor Malin Pütz (11) sichern. Maja Henning (14) und Leila Lakraa (13) sorgten in der Klasse bis 14 Jahre für den nächsten Doppelsieg: Mia Pütz (14) landete beim ersten Durchgang in der falschen Landezone und fiel auf Platz sechs zurück. Bei den Jungen verschenkte Tamino Schmitz (12) den Sieg im letzten Durchgang, indem er, deutlich in Führung liegend, ebenfalls die falsche Landezone berührte. Es reichte für den dritten Platz. Merlin Höller (13) sicherte sich Platz zwei. Platz vier und fünf belegten Jan Breitkopf (13) und Florian Hesse (13). Auch die beiden Siege in der offenen Klasse gingen an den TV Winterhagen. Marion Nicklas (54) wurde Erste bei den Damen, während Marius Höller mit der höchsten Schwierigkeit des Tages bei den Herren siegte.