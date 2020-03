Agentur für Arbeit in Gummersbach und Bergisch Gladbach : Jobsuche bei Woche der Ausbildung

Hückeswagen Die Agentur für Arbeit informiert in Gummersbach und in Bergisch Gladbach.

Vom 16. bis 20. März findet die „Woche der Ausbildung“ der Agentur für Arbeit statt. Bei vielen Aktivitäten und Angeboten,soll auf die Wichtigkeit der dualen Ausbildung hingewiesen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur. Demographischer Wandel und Fachkräftemangel seien mittlerweile Schlagwörter in allen Bereichen. Viele Arbeitgeber stellen fest, dass sich die Azubisuche zu einem realen Problem entwickelt. Dennoch finden einige Bewerber nicht den passenden Ausbildungsplatz.



Bergisch Gladbach Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Hauptagentur wird im Zuge der Öffnungszeiten die ganze Woche wieder eine „Wäscheleine“ mit noch offenen Ausbildungsstellen angeboten. Jugendliche, die sich für einen Ausbildungsplatz, speziell noch in diesem Jahr, interessieren, erhalten vor Ort umfassende Informationen – ohne Termin und ohne Anmeldung. Ergänzend dazu finden im BiZ Veranstaltungen statt – Montag, 16. März, 14 bis 16 Uhr, „Das Vorstellungsgespräch für deinen Ausbildungsplatz“ – Workshop für Jugendliche; Dienstag, 17. März, 13.30 bis 18 Uhr, „Berufe im Gesundheitswesen“ – Infoveranstaltung zu den vielfältigen Möglichkeiten; Mittwoch, 18. März, 13.30 bis 18 Uhr, „Berufe in Uniform“ – Stände und Infos zu den Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei verschiedenen Arbeitgebern; Donnerstag, 19. März, 14 bis 16 Uhr, Ausbildung in den „Grünen Berufen“ – Infoveranstaltung für Jugendliche – Anmeldung erforderlich; 16 bis 19 Uhr, Elternabend „Unterstützung für die Zukunft unserer Kinder“ – Wie beraten wir unsere Kinder zukunftsfähig?; Freitag, 20. März, 10 bis 13 Uhr, Bewerbungsmappen-Check, „Berufsberater checken deine Bewerbungen“. Ergänzend dazu findet am Dienstag, 17. März, und Donnerstag, 19. März, jeweils 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, ein freier Zugang zur Berufsberatung statt.



Gummersbach Dienstag, 17. März, 10 bis 18 Uhr, „Forum Gummersbach“ – Beratungsangebot der Berufsberatung, des Arbeitgeber-Services sowie der IHK Oberberg und der Handwerkskammer. Neben vielfältigen Informationen besteht die Möglichkeit, über VR-Brillen erste Einblicke in verschiedene Berufe zu gewinnen; Donnerstag, 19. März, 10 bis 18 Uhr, Freier Zugang zur Berufsberatung in der Agentur für Arbeit Gummersbach, im Flurbereich der Berufsberatung, 3. Stock.