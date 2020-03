Hückeswagener Wiedervereinigung vor 100 Jahren : Historischer Jahrmarkt zum Jubiläum

Alle ziehen an einem Strang: Uwe Heinhaus (Werbegemeinschaft), Andrea Poranzke und Monika Winter (Stadtmarketing), Thorsten Kemper und Dietmar Persian (Stadt), um ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen. Auch das Plakat wurde aus den eigenen Reihen entworfen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Zur Wiedereinigung der Schloss-Stadt vor 100 Jahren können sich die Hückeswagener auf ein großes Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag samt historischem Jahrmarkt und Festakt freuen.

Vor dem 1. März 1920 herrschte nicht immer Einheit in der Schloss-Stadt, die sich in die Gemeinden Hückeswagen und Neu-Hückeswagen mit zwei Rathäusern und zwei Bürgermeistern aufteilte. 100 Jahre später ist der Zusammenhalt stärker denn je. Stadtmarketing, Werbegemeinschaft und Stadt haben sich an einen Tisch gesetzt, um das Jubiläum der Wiedervereinigung gebührend und thematisch passend zu feiern. Geplant ist ein historischer Jahrmarkt in Kooperation mit dem Frühlingsfest der Einzelhändler. Am Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März, warten auf der Bahnhof- und Islandstraße viele historische Fahrgeschäfte und Kirmesbuden auf die Besucher.

„Es gibt ein historisches Riesenrad, ein Kettenkarussell, ein Pressluftflieger, einen „Hau-den-Lukas“ und eine Schießbude“, zählen Andrea Poranzke und Monika Winter vom Stadtmarketing auf. Natürlich wird auch das Angebot an Speisen und Getränken an das historische Thema angepasst. Ein Hauch Nostalgie bringt die kölsche Frohnatur „Et Mariellche“ im Retro-Chic der goldenen 1920er Jahre mit Spitzenschirm ins Festgeschehen ein, die sich als Walking-Act unter die Festbesucher mischen wird. Wer neugierig ist, was die Zukunft bringt, kann die Dienste einer Wahrsagerin in Anspruch nehmen. Der „Arbeitskreis Innenstadt“ hat sich viele Gedanken gemacht, wie man den historischen Hintergrund einbinden kann. Das Stadtmarketing hat Kontakt zum 3-Städte-Depot aufgenommen, das in der Innenstadt historische Exponate ausstellen wird. Entsprechend gestaltet werden auch die Schaufenster der Händler. Das Ehepaar Daniela und Herrmann, bekannt als Puppendoktoren vom Altstadtfest, wird in historischen Kostümen Trödel anbieten.

Info Organisatorisches zum großen Fest Förderung Mit dem Heimatförderprogramm des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) werden gute Ideen zur Vermittlung von Heimatwissen gefördert. Auch das Hückeswagener Fest zur Vereinigung wird mit einem Heimat-Scheck im Wert von 2000 Euro unterstützt. Straßensperrung Für das Festwochenende bleibt die Bahnhofstraße ab dem Wochenmarkt am Donnerstag, 26. März, bis Sonntagabend, 29. März, für den Verkehr gesperrt.

Parallel zum Jahrmarkt laden die Einzelhändler zum Frühlingsfest ein. Zusätzlich zu den Angeboten und Rabatten in den Geschäften gibt es die beliebte Bonbon-Aktion der Werbegemeinschaft. Wer einen Gewinnzettel „erlutscht“, erhält einen Biedermeierstrauß in bunten Frühlingsfarben. Händler Karsten Schlickowey von „Stilmix“ hat seine Idee zum Thema gemeinsam mit dem Stadtmarketing umgesetzt und kleine Bildbetrachter anfertigen lassen. In den Apparaten, die manch einer noch aus seiner Kindheit kennt, befindet sich eine Diascheibe mit historischen Stadtansichten von Hückeswagen, die mit einem Klick weitergedreht und durch eine Öffnung angeschaut werden können. Die Bildbetrachter können als Andenken auch gekauft werden. Die Geschäfte öffnen Samstag bis 18 Uhr, am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Das Kultur-Haus Zach lädt an beiden Tagen zu einem Besuch ein. Angeboten wird ein Blumenmarkt sowie die Fotoausstellung „Hückeswagener Ecken und Kanten“ des Fotografen Hans-Dieter Schmitz.

Und die Werbegemeinschaft hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel: Das Auto der Weihnachtsverlosung wird beim Frühlingsfest an den Mann oder die Frau gebracht. „Wir werden das Auto am Sonntag gegen 18.15 Uhr verlosen“, kündigt Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft, an. Dazu werden am Festwochenende für jeden Einkauf ab zehn Euro Lose ausgegeben und am Sonntag in einer Trommel an der Islandstraße (Nähe Montanusapotheke) gesammelt. Der Losbesitzer muss bei der Ziehung vor Ort sein, um den Renault Twingo im Wert von fast 10.000 Euro persönlich entgegenzunehmen.