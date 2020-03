Sport in Hückeswagen : SC Heide verschenkt drei Ballsäcke

Sport in Hückeswagen

Hückeswagen Realschule, Montanusschule und Erich-Kästner-Schule freuen sich über Spenden.

Den Fußball an den Schulen fördern – das ist das Ziel des Sportclubs Heide, der jetzt drei Schulen in der Schloss-Stadt besuchte und jeweils einen Ballsack mit zehn Lederbällen überreichte. Verein und Vorstand wurden vertreten durch Lennart Scherkenbeck und Marcel Paulus. Die kleine Rundreise startete an der Montanusschule. „Dort übergaben wir den Ballsack und überließen die Bälle mit der Auflage, den Sportunterricht mit einer Prise Fußball zu versüßen“, berichtet Paulus.