Sport in Hückeswagen : ATV sucht dringend Übungsleiter

Hückeswagen Wer Lust und Zeit hat, sich im Sportverein zu engagieren, sollte sich jetzt melden.

„Ob es dabei um den Aufbau von neuen Gruppen geht oder um die Übernahme einer bestehenden Gruppe, ob am Vor- oder Nachmittag, all das lässt sich mit den Verantwortlichen im ATV verhandeln und mit dem bestehenden Hallenplan abstimmen“, berichtet Elisabeth Franken vom ATV. Das Angebot des Vereins sei vielfältig. „Wir sind ein Verein mit eigenem Gebäude, einer klassischen Turnhalle von der Größe eines Basketballfelds und einer neueren, hellen und freundlichen Gymnastikhalle für kleinere Gruppen“, erläutert sie möglichen Interessenten.

Der Verein verfüge über einen großen Fundus an Sportmaterialien, Groß- und Kleingeräten in zwei Geräteräumen, Umkleiden sowie Toiletten- und Waschräume und einen Versammlungsraum im Obergeschoss des Vereinsgebäudes an der Fürstenbergstraße 22. „Wer keinen Übungsleiterschein hat, für den ist der ATV bereit, die Teilnahme an den Lehrgängen zu finanzieren, wenn sich die Kandidaten im Gegenzug bereiterklären, mindestens zwei Jahre als Übungsleiter Vereinsgruppen zu leiten“, erläutert Elisabeth Franken. Einen Übungsleiterschein könne man ab 18 Jahre machen, aber mit 17 Jahren schon mit den Lehrgängen beginnen. „Auch Teenager, die sich im Sportverein engagieren möchten, würden wir gerne für unser Team gewinnen. Sie können bereits in Kinder-Sportgruppen mit einem Gruppenhelferschein mithelfen“, sagt sie.