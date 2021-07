Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Sieben Mal Filmvergnügen im Kinder-Ferienkino

Hückeswagen Das Kinder-Ferienkino ist wieder da. Ab dem 5. Juli wird im Kultur-Haus Zach wieder jeden Dienstagnachmittag ein kindergerechter Film gezeigt.

In den Weihnachts- und Osterferien war es ausgefallen – Schuld war ein Virus. Aber in den am kommenden Montag, 5. Juli, beginnenden Sommerferien wird’s das Filmvergnügen für Kinder ab sechs Jahre im Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße geben: Insgesamt sieben Filme sollen an den kommenden Dienstagen, jeweils ab 14.30 Uhr, im Kinder-Ferienkino gezeigt werden, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kulturhauses. „Wir sind froh, dass die Corona-Inzidenzzahlen derzeit so niedrig sind, so dass wir den Kindern, die in den Ferien zu Hause sind, ein Stück weit Normalität und ein wenig Abwechslung bieten können,“ teilt Vorsitzender Detlef Bauer erfreut mit.