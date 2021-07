KSB-Workshop in Hückeswagen : Trendsportart erlernen auf der Bever-Talsperre

KSB-Workshop in Hückeswagen

Frank Noack bietet zusammen mit dem Kreissportbund einen Stand-Up-Paddling-Workshop auf der Bever-Talsperre an. Foto: Schütz, Michael (msch)

Großberghausen Am Freitag, 9. Juli, startet ein Workshop des Kreissportbunds, bei dem Interessierte eine Einführung in das beliebte Stand-Up-Paddling erhalten. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Einst sah man sie nur rund um Hawaii oder in der Südsee, doch mittlerweile sind sie auch auf jedem deutschen Baggersee zu finden: Stand-Up-Paddler. Auch auf der Bever-Talsperre haben sie ein Zuhause gefunden, zumal Frank Noack aus Waldbröl dort seit fünf Jahren Kurse anbietet. Der Kreissportbund Oberberg (KSB) springt jetzt auf diesen „Zug“ auf startet in Kooperation mit Noacks Kaiao-SUP am Freitag, 9. Juli, 17.30 Uhr, auf der Talsperre unterhalb der „Beverklause“ einen entsprechenden Workshop.