Sport in den Ferien : Haaner TV lädt Kinder und Familien zum Feriensport ein

Haan Der Haaner TV richtet in den Sommerferien zwei Camps für Kinder und Jugendliche aus. An einem Datum können Familien zudem das Familien-Sportabzeichen abnehmen lassen.

In diesem durch die Coronavirus-Pandemie erschwerten Jahr freut sich der Haaner Turnverein 1863 (HTV) besonders, dass er in der zweiten und sechsten Sommerferienwoche Sportangebote für sechs- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche machen kann. In der zweiten Ferienwoche können die Kinder und Jugendlichen ein halbtägiges Leichtathletik-Camp besuchen. In der sechsten Woche wird ein ganztägiges Camp mit gemischten Sportangeboten in und um die HTV-Halle angeboten.