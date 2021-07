Unterhaltung in Hückeswagen : Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach mit zwei Filmen

Hückeswagen Nach der mehr als siebenmonatigen Corona-Zwangspause steht am 1. August der zweite Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach an. Gezeigt werden im Haus Islandstraße 5-7 dann zwei Filmklassiker.

Nach der mehr als siebenmonatigen Corona-Zwangspause steht am kommenden Sonntag, 1. August, der zweite Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach an. Gezeigt werden im Haus Islandstraße 5-7 dann zwei Filmklassiker. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang für einen Kino-Nachmittag mit einem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1954 mit Christine Kaufmann in der Hauptrolle. Die 2017 verstorbene Schauspielerin spielt darin ein Waisenmädchen, das bei einem Gärtnerehepaar aufwächst und das von ihm alles über das Rosenzüchten beigebracht bekommt. Als das Mädchen auf der Suche nach einem wilden Rosenstrauch ist, stürzt es in einen Teich. Ein Arzt, der zufällig vorbei kommt, rettet die Kleine – und so lernt er auch die attraktive Besitzerin der Gärtnerei kennen, in die er sich verliebt.