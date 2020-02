Serie Orts- und Straßennamen – Busenbach : Familienleben in der alten Dorfschule

Info

Erstnennung und Lage Zum ersten Mal erwähnt wurde die Ort­schaft als „Busenbich“, was so viel bedeutet wie „Hof, der am Bach beim Busch liegt“. Die stillgelegte Bahnstrecke zwischen Bergisch Born und Marienheide trennt Wiehagen von Busenbach. Durch den Ort fließt der in Wiehagen entspringende Busenbach, der in die Dörpe fließt.

Dorfschule 1869 wurde die Schule des Winterhagener Schulbezirks in Busenbach eingeweiht. Zuvor wurde der Unterricht in einer Bauernstube mit zugehöriger Lehrerwohnung im Gut Busenberg abgehalten.

Eisenbahnlinie Als 1875 die Eisenbahnlinie gebaut wurde, besuchten auch die Kinder der Eisenbahnarbeiter die Schule. 1966 wurde sie um einen zweiten Klassenraum erweitert.

Wohnhausnutzung Seit 1972 ist die Schule geschlossen, das Gebäude wird seitdem als Wohnhaus genutzt.