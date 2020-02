Hückeswagen : Unterstützung für die Leitung der Realschule

Hückeswagen Birgit Sköries, bis Sommer Leiterin der Realschule Wermelskirchen, wurde nach Hückeswagen abgeordnet.

Seit dem Beginn des Schuljahres wird die städtische Realschule an der Kölner Straße kommissarisch vom stellvertrenen Rektor Thorsten Schmalt geleitet. Der Grund: Rektorin Christiane Klur hatte sich im August nach zwölf Jahren in Richtung Bezirksregierung verabschiedet, wo sie sich seither um die Qualitätssicherung an Schulen kümmert. Nun erhielt Schmalt Verstärkung aus seiner Heimatstadt: Birgit Sköries wurde zum 1. Februar zur Unterstützung der Leitungsgeschäfte innerhalb der Schulleitung an die Realschule Hückeswagen abgeordnet. Das teilte Bürgermeister Dietmar Persian am Donnerstagabend den Politikern im Haupt- und Finanzausschuss mit.