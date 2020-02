Wiesen an der Kölner Straße : Stadt gab „Weierbachblick“ den Vorzug

Wiesen an der Kölner Straße

Hückeswagen Die Aussage lässt keinen Zweifel: „Es ist nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung, dem Verein zu helfen.“ Bürgermeister Dietmar Persian macht im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich, dass der Reit- und Fahrverein in erster Linie selber dafür sorgen muss, gewissermaßen die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Der Verwaltungschef kennt das Dilemma, in dem der RuF steckt. „Das erste Gespräch haben wir bereits vor zirka 15 Jahren geführt“, sagt Persian. Damals begannen die Planungen für das Neubaugebiet „Weierbachblick“ – und das liegt zu einem großen Teil auf der Fläche, die der Reitverein für die Bewegung und das Grasen der Pferde, sein Training und mitunter auch für seine Turniere nutzte. Die Weiden lagen optimal für die Reiter, nämlich genau gegenüber der Reithalle auf der anderen Seite der Kölner Straße. Damals stand Persian noch als Geschäftsführer der HEG in Gesprächen mit dem Vorstand und der Eigentümerfamilie der Reithalle.

„Das war eine schwierige Gemengelage“, sagt er rückblickend. Auf der einen Seite der Reitverein mit seinem von der Stadt gepachteten Trainings- und Bewegungsgelände, auf der anderen Seite die Stadt selbst, die Wohnraum schaffen musste und diesen auf eben diesen Weiden an der Kölner Straße fand. Einen Teil davon hatte die HEG aber erst im Vorfeld der Erschließung gekauft. Über die Jahre hinweg führte die Verwaltung immer wieder Gespräche mit dem RuF-Vorstand, dem somit klar war, dass die Nutzung der Weiden irgendwann in absehbarer Zukunft ein Ende haben würde. Auch für das neue Gewerbegebiet West 3 sind nun landwirtschaftliche Flächen weggefallen. „Als Stadt müssen wir aber nunmal abwägen, was wichtiger und zukunftsträchtiger ist“, betont der Bürgermeister. Die Antwort darauf ist klar: die Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen.