Reit- und Fahrverein : Hohe Hindernisse für Reit- und Fahrverein

Die HEG hat die Reithalle an der Kölner Straße gekauft. Sie wird irgendwann abgerissen, um Platz für Einfamilienhäuser zu schaffen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Reithalle an der Kölner Straße ist an die Stadtentwicklungsgesellschaft HEG verkauft, die Wiesen an der Kölner Straße sind größtenteils im „Weierbachblick“ aufgegangen – der RuF steht daher nun vor einer ungewissen Zukunft.

Seine besten Zeiten liegen mehr als drei Jahrzehnte zurück: In den 80er Jahren hatte der Reit- und Fahrverein Hückeswagen (RuF) an die 130 Mitglieder, von denen viele auf Reitturnieren Preise gewannen. Zudem wurden auf den Wiesen an der Kölner Straße große Spingturniere veranstaltet, sogar bis zur hohen S-Klasse. Davon kann der Vorstand um Vorsitzenden Christian Rott und dessen Stellvertreterin Anke Klingeln momentan nur träumen. Der Verein befindet sich im Sinkflug, doch weder Vorstand noch Mitglieder können etwas dafür. Und ihn aufzuhalten, ist ein schwieriges Unterfangen, wie aus dem Gespräch unserer Redaktion mit den beiden Vorsitzenden herauszuhören ist.

1975 wurde der RuF gegründet. 1977/78 bauten die Brüder Disselhof an der Kölner Straße in direkter Nachbarschaft eine Tennis- und eine Reithalle. Erstere stand seit 2011 leer, nachdem der TC 08 Hückeswagen in die Insolvenz gegangen war, und wurde im Dezember 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise von der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG gekauft. Flüchtlinge mussten darin zwar nicht untergebracht werden, aber im vorigen Jahr wurde die Tennishalle abgerissen, weil die Fläche dort im künftigen Neubaugebiet „Eschelsberg“ aufgehen wird. Die Reithalle aber wurde auf viele Jahre Domizil des Reit- und Fahrvereins. Sie gehörte ihm zwar nicht, aber die Pferde seiner Mitglieder waren dort untergestellt, sie war Trainings- und Bewegungsgelände für die Tiere, und der RuF hatte dort seine Vereinsadresse.

Info Im Herbst 2006 ging’s los für das Neubaugebiet 29. November 2006 An der Kölner Straße, gegenüber der Tennishalle, wird der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Anfang 2007 beginnen die Erschließungsarbeiten. Juni 2007 Baubeginn der ersten Häuser. Oktober 2011 Die Erschließung des dritten und letzten Bauabschnitts beginnt. Häuser Insgesamt sind in etwa zwölf Jahren 80 Doppel- und Einfamilienhäuser entstanden.

Für die Reiter war die Lage optimal, lagen auf der anderen Seite der Kölner Straße doch ausreichend Weiden bis zum Weierbach in der Talsenke, auf denen sie ihre Pferde bewegen und trainieren konnten. Dort gab es sogar zwei Reitplätze und einen Logierplatz. Doch seit 2006 war Vorstand und Mitgliedern des RuF klar, dass sie die Weiden dort irgendwann nicht mehr nutzen können. Der Grund dafür ist das Wohngebiet „Weierbachblick“, mit dessen Vermarktung 2006 und Erschließung 2007 begonnen wurde. „Uns war immer klar, dass das Gelände einmal ein Baugebiet wird“, bestätigt Anke Klingen.

Lange Zeit konnte sich der Verein mit der Stadt auf die Nutzung von Weideflächen in dem Bereich einigen, weil die Bebauung in drei Abschnitten erfolgte. Doch Anfang 2019 war Schluss – der RuF verlor auch die letzten gepachteten Weiden an der Kölner Straße. Damit einher ging, dass den Eigentümern der Reithalle nach und nach die Einsteller verloren gingen. „Ohne Wiesen brauche ich auch kein Pferd unterzustellen“, sagt Anke Klingen. Der letzte Pferdebesitzer habe die Reithalle zum 1. Februar verlassen, nun stehen dort lediglich die Tiere der Eigentümerfamilie. Die hatte die Halle im vorigen Jahr an die HEG verkauft.

Das Überleben wird für den Reit- und Fahrverein nicht einfach werden. Aktuell ist seine Adresse zwar Wegerhof 3, der Reitstall der Familie Klingen. Dort gibt es auch einen kleinen Bewegungsplatz. Allerdings sind keine optimalen und auch keine überdachten Trainingsbedingungen vorhanden, um einen Reitbetrieb aufrechtzuerhalten, wie er notwendig wäre. Das macht sich inzwischen bei der Mitgliederzahl bemerkbar: Aktuell hat der RuF nur noch 47, was einen Rückgang um ein Fünftel seit Anfang 2019 bedeutet. „Wir wollen den Verein aber aufrechterhalten“, versichert die stellvertretende Vorsitzende.

Der Vorstand steht auch in Verbindung zur Stadtverwaltung, insbesondere mit Bürgermeister Dietmar Persian. Auch könnte er sich vorstellen, in Wegerhof eine Reithalle zu bauen. Aber die hat keine Chance auf Genehmigung im Außenbereich. Dessen Grenzen sind laut Anke Klingen so gezogen, dass ihr Reiterhof so eben darin liegt.