Hückeswagen : Auf und ab im örtlichen Einzelhandel

Iris Hager hat zum 5. Februar ihren kleinen Kiosk „Große Pause" an der Ecke Weierbachstraße/Kölner Straße eröffnet. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Bürgermeister Dietmar Persian sieht in der Schloss-Stadt ein sehr gutes Angebot, es fehlt dennoch am Sortiment. Der Arbeitskreis Innenstadt im Stadtmarketing will sich demnächst eingehend mit dem Thema beschäftigen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die hiesige Einzelhandelslandschaft scheint ein wenig zweigeteilt zu sein. Auf der einen Seite gibt’s die Geschäfte, die seit Jahren oder Jahrzehnten kontinuierlich aktiv und präsent sind und sich teilweise sogar vergrößern. Auf der anderen Seite kommen vor allem in den Leerständen an der Islandstraße immer wieder neue Geschäfte mit teils innovativen Ideen – die nur wenige Wochen oder Monate nach der Eröffnung schon wieder schließen müssen. Zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit sind der E-Zigaretten-Laden „Vapor Dreams“ neben Optik Mücher an der Islandstraße oder der Deko-Laden im Eckhaus an der Weierbachstraße / Ecke Kölner Straße. Immerhin ist dort am vorigen Mittwoch der Kiosk „Große Pause“ von Iris Hager neu eröffnet worden.

Wie kommt es, dass neue Geschäfte eine scheinbar nur recht kurze Haltbarkeitsdauer in der Schloss-Stadt haben? Liegt es daran, dass es Läden sind, die thematisch an den Wünschen der Bürger vorbeigehen? Was braucht der Hückeswagener Einzelhandel eigentlich?

Der Dampfershop „Vapor Dreams“ im Island war Ende 2019 nach nur wenigen Monaten schon wieder zu. Foto: Stephan Büllesbach

Info Umsatzplus in 2019 für deutschen Einzelhandel Statistik Das statistische Bundesamt in Wiesbaden hat ermittelt, dass der Einzelhandel in Deutschland im Jahr 2019 real, also preisbereinigt, gut 2,9 Prozent mehr umgesetzt hat als im Jahr davor. Zahlen Im Jahr 2017 setzte der Groß- und Einzelhhandel in Deutschland 2,09 Billionen Euro um, im gleichen Jahr arbeiteten in diesem Bereich etwa 6,4 Millionen Beschäftigte. Hintergrund Weitere Kennzahlen rund um Handel und Wirtschaft in Deutschland gibt es auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts unter

www.destatis.de.

„Der Hückeswagener Einzelhandel befindet sich im Wandel, damit steht die Schloss-Stadt aber nicht alleine da“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion. Er sehe als Gründe veränderte Einkaufsgewohnheiten der Menschen, aber auch einen Trend zu größeren Einheiten. „Dennoch finde nicht nur ich, dass Hückeswagen für eine Kleinstadt nach wie vor ein sehr gutes und vielfältiges Einzelhandelsangebot hat“, betont er. Das sei nicht nur sein subjektiver Eindruck. „Das sagt man mir auch immer, wenn ich mit Bürgern der Stadt oder Besuchern aus Radevormwald oder Wipperfürth spreche“, ergänzt Persian. In der Schloss-Stadt gibt es Kinder-, Damen- und Herrenmode in verschiedenen Geschäften, Dekoartikel, Haushaltswaren, Spiel- und Lederwaren, einen Buchhandel und Reisebüros. „Und ein Hutgeschäft hat auch nicht jede Stadt“, sagt er mit Verweis auf „Tilami“ an der Marktstraße.

Dennoch sehe er zumindest Redebedarf. „Wir haben im Vorstand des Stadtmarketings besprochen, dass wir uns im Arbeitskreis Innenstadt demnächst mit dem Thema beschäftigen wollen. Wir müssen gemeinsam überlegen, was Hückeswagen braucht“, sagt Persian, der auch Vorsitzender des Stadtmarketings ist. Spontan kommen ihm dabei etwa ein Unverpackt-Laden, ein Eine-Welt-Laden oder ein Geschäft mit Glas, Porzellan oder Haushaltswaren in den Sinn. „Vielleicht ist es auch möglich, einen größeren Laden durch mehrere Inhaber gemeinsam zu betreiben. Ähnlich dem Vorbild von Carsten Schlickowey, Christoph Winkler und Jasmin Feike“, sagt der Beürgermeister. So könne er sich ein Café gemeinsam mit Deko- und Haushaltsartikeln grundsätzlich vorstellen. „Das sind aber nur spontane Gedanken, die es jetzt gemeinsam zu vertiefen gilt.“

Mit dem Filialisten Kodi erhielt Hückeswagen im April 2017 ein Haushaltswarengeschäft. Foto: Stephan Büllesbach

Vertiefen, überlegen, recherchieren – das sind auch Voraussetzungen, die Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft, jedem ans Herz legt, der mit der Idee spielt, ein neues Geschäft zu eröffnen. „Habe ich eine Chance, vom Kuchen ein kleines Stück abzubekommen? Dieser Frage muss man nachgehen“, betont der Inhaber des Spiel- und Lederwarengeschäfts an der Bahnhofstraße. Viele der Neu- und Ex-Einzelhändler hätten seiner Meinung nach kein tragfähiges Konzept. „Unabdingbar sollten eine Bank, ein Steuerberater und ein Unternehmensberater mit im Boot sein. Man braucht Hilfe, wenn man in den Einzelhandel einsteigen will“, unterstreicht Heinhaus. Er selbst habe seit zehn Jahren die Unterstützung eines Unternehmensberaters. „Der hält mich ordentlich auf Trab – und das ist gut so!“

Letztlich fehle ihm aber auch, dass Verwaltung und Politik Neugründer besser an die Hand nehmen. „In fünf bis sieben Jahren werden einige Einzelhändler ganz nahe an der Geschäftsübergabe stehen – aus Altersgründen. Da müsste man jetzt schon anfangen zu überlegen, wie das gehen kann“, betont Heinhaus. „Aber da sehe ich bislang kein nachhaltiges Interesse von Seiten der Politik.“