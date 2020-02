Kolpingsfamilie Hückeswagen : Ovaler Orden – mal was Neues zum Doppeljubiläum

Hückeswagen Die Teilnehmer der Gala-Sitzung und des Rosenmontagszug bekommen einen Orden in ungewöhnlicher Form.

In diesem Jahr steht bei der Kolpingsfamilie Vieles auf dem Kopf – der Grund dafür ist eine Besonderheit, die es so erst in elf Jahren wieder geben wird: ein jeckes Doppel-Jubiläum. Die Kolpingbrüder und -schwestern, seit den 1920er Jahren die Hüter und Bewahrer des Hückeswagener Karnevals, blicken in der aktuellen Session auf die 88. Gala-Sitzung und den 55. Rosenmontagszug zurück, der weit über die Stadtgrenzen hinaus als Rä-Te-Ma-Teng bekannt ist.