Jeckes Kolping-Doppeljubiläum in Hückeswagen : Schützen sind Stammgäste im „Zoch“

Die Schützen sind seit 30 Jahren als Fußgruppe dabei. Foto: Archiv Schützenverein

Hückeswagen Am 55. Kinder-Rosenmontagszug der Kolpingsfamilie nehmen wieder mehrere Fußgruppen und Mottowagen teil. Seit etwa 30 Jahren ziehen auch die Schützen als Fußgruppe mit durch die Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Schnee gab es in diesem Winter kaum. Beim Rosenmontagszug Rä-Te-Ma-Teng der Kolpingsfamile ist die weiße Pracht ohnehin nicht gerne gesehen, da die Zugwagen dann schlecht durch die Stadt kommen und die Kamelle im Matsch versinken und aufweichen. Lustige Schneemann-Kostüme hingegen sind jederzeit und bei jedem Wetter willkommen. In ihnen werden Mitglieder des Schützenvereins am 24. Februar beim 55. Rosenmontagszug der Kolpingsfamilie mitmarschieren. Sie zählen zu den Fußgruppen, die sich über Jahre regelmäßig beteiligen.

Hans-Peter Danielsen, Schützenkönig von 2005, kann sich an sein „erstes Mal“ noch gut erinnern. „Bewusst bin ich ab 1992 mitgegangen, als meine Frau Klaudia Schützenkönigin war“, berichtet er. Damals hatten sich die Schützen als Erdbeeren verkleidet. Die Kostüme wechselten: Es folgten Mäuse, Schweine, Kühe bis hin zu Sträflingen und Gärtnern. Das Motto wird meistens beim Kaffeetrinken der Schützenfrauen festgelegt oder vom König oder der Königin vorgeschlagen. „Als ich König war, sind wir passend zu meinem Beruf als Sträflinge gegangen“, erzählt der ehemalige Justizvollzugsbeamte lachend.

Schützenchef Stefan Lorse und Klaudia Danielsen, Königin von 1991/92, als jecke Insekten. Foto: Archiv Schützenverein

Info Spontane Jecken für den „Zoch“ sind willkommen Rosenmontagszug Organisator Holger Schmidt hofft für das jecke Jubiläum am 24. Februar auf mehr Teilnehmer als im vorigen Jahr, als 240 Narren und sieben Wagen im Rä-Te-Ma-Teng durch die Altstadt zogen. Wer noch spontan dabei sein will – Wagen, Fußgruppen oder „Einzelkämpfer“ –, kann sich mit Schmidt unter ☏ 0160 90822248 oder per Mail an holgschmidt@gmx.de in Verbindung setzen. Zugweg Neu ist der Aufstellungsort: Statt auf dem Parkplatz zwischen Wupperaue und Schwarzem Weg startet der Rosenmontagszug erstmals auf der gesperrten Bahnhofstraße. Ab 13 Uhr können sich die Gruppen aufstellen, um 14.11 Uhr setzt sich der „närrische Lindwurm“ dann in Bewegung. Die weitere Strecke: Islandstraße, Kölner Straße, Weierbachstraße (entgegen der Fahrtrichtung), Goethestraße, Bahnhofstraße, Islandstraße, Waidmarktstraße, Schmittweg, Kölner Straße, Marktstraße, Schlosshof.

In den Anfangszeiten hatten die Schützen ihre Kostüme noch selber genäht – auf drei Nähmaschinen im Vereinsheim am Schießstand. Das bedeutete jedoch immer viel Aufwand, immerhin ziehen jedes Jahr 30 bis 40 Schützenbrüder und -schwestern samt Kinder und Enkel beim Rä-Te-Ma-Teng durch die Straßen der Schloss-Stadt. Inzwischen sorgt hingegen jeder Teilnehmer der Fußgruppe selbst für sein Kostüm.

Die Hauptaufgabe der Teilnehmer ist es, die Kamelle unter die Leute zu bringen und damit möglichst viele Kinder glücklich zu machen. „Damals haben wir die Süßigkeiten in Köln bei ‚De Kamellebud‘ geholt“, erinnert sich der Schütze. In der ehemaligen Metzgerei Ferber an der unteren Islandstraße wurden alle Süßigkeiten zusammengeworfen, gemischt und auf die Umhängetaschen aufgeteilt. Da der Zug auch in früheren Jahren schon zweimal über die Islandstraße zog, wurden zu Beginn der zweiten Runde die leeren Taschen in der Metzgerei gegen volle ausgetauscht. Die Qualität des Wurfmaterials hat sich im Laufe der Jahre verbessert. „Nach Billigsachen bückt sich heute keiner mehr“, hat der 64-Jährige festgestellt. Beliebt seien hingegen Schokolade, Chips- und Popcorntüten – aber auch Parkscheiben, Schwämme, Bälle und kleine Eimer wurden schon unter die vielen Narren am Zugrand gebracht.

Hans-Peter Danielsen hat besondere Erinnerungen an den „Zoch“-Einsatz der Ape. Foto: Archiv Schützenverein

Die mitgeführten Bollerwagen sind mit dem jeweiligen Motto-Spruch geschmückt und haben die Aufgabe, diverse Kaltgetränke für die Teilnehmer zu transportieren. „Meistens sind das Bierdosen für die Männer und selbst gemachte Mixgetränke oder Sekt für die Frauen“, verrät Danielsen. Gerne bieten sich die älteren Schützenmitglieder an, die Karren zu ziehen. „Oben am Berg der Islandstraße angekommen sind die aber meistens am Japsen“, fügt der Teilzeit-Karnevalist lachend hinzu.

Zweimal hat Danielsen die Fußgruppe mit einer Ape, einem dreirädrigen italienischen Kleintransporter, angeführt. Einmal hätte er sie fast stehenlassen müssen. „Ich habe mir für ein Foto eine Bierdose an den Mund gehalten“, erinnert er sich. Das hatte ein Mitarbeiter des Ordnungsamts gesehen und wollte den jecken Schützen wortwörtlich aus dem Verkehr ziehen. „Sie fahren nicht“, ordnete er an. Erst ein Alkoholtest, den der örtliche Polizist anbot, brachte Entwarnung und freies Licht für die Fahrt. „Ich hatte 0,0 Promille“, versicherte Danielsen.