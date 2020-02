Auf Expansionskurs : Hückeswagener Markus Beeh übernimmt mit Wipperfürther Kiosk drittes Geschäft

Der Hückeswagener Markus Beeh hat den Wipperfürther Zeitschriftenladen von Ursula Fulko an der Unteren Straße übernommen. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth/Hückeswagen Markus Beeh hat zum Monatsbeginn den Kiosk von Ursula Fulko an der Unteren Straße der Nachbarstadt übernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wipperfürther Bürgermeister Michael von Rekowski hatte sich den neuen Nachbarn schon einmal angeschaut. „Er war heute Morgen zu Besuch und wollte wohl mal sehen, was für ein komischer Vogel denn hier an der Unteren Straße ein Geschäft übernimmt“, sagt ein lachender Markus Beeh mit Blick auf die jahrelangen Bauarbeiten im Zentrum. Der Hückeswagener hatte zum Monatsbeginn den Zeitschriften-, Zigaretten- und Lottoladen von Ursula Fulko übernommen, die den Kiosk an der Gasse zur katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus mehr als ein Vierteljahrhundert geführt hatte. Das Wipperfürther Geschäft ist mittlerweile Beehs drittes – und es soll auch nicht sein letztes bleiben, bestätigt der 50-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein viertes in einer Nachbarstadt hat er nach eigener Aussage bereits im Visier.

Markus Beeh hatte zum 1. August 2017 das Ladenlokal seines Vaters Manfred Beeh im Neubau am Etapler Platz gekauft. Der Senior war erst im Juni 2016 von der anderen Seite des Etapler Platzes umgezogen, wo er viele Jahre in den ehemaligen Räumen von Langenberg und Heupel neben dem Rewe-Markt Zeitschriften, Zigaretten verkauft und Lottoscheine angenommen hatte.

Sein Sohn will sich nun nicht nur auf das Hückeswagener Geschäft „Schreibwaren, Lotto & mehr Beeh“ konzentrieren. So übernahm er zum 1. Januar 2019 das Radevormwalder Geschäft der Eheleute Wellershaus und nun das von Ursula Fulko in Wipperfürth. Deren Namen wird der neue Inhaber zwar nicht auf Beeh ändern, aber alle drei Geschäfte werden doch ähnlich lauten: in Radevormwald „Reisen, Lotto & mehr Wellershaus“, in Wipperfürth „Presse, Lotto & mehr Fulko“. Die Kunden dort hätten sich an die Namen der früheren Betreiber gewöhnt, erläutert Beeh. Die Geschäfte in Hückeswagen und Radevormwald beinhalten zudem die Service-Agenturen der Bergischen Morgenpost, wo etwa Anzeigen aufgegeben oder Abonnements abgeschlossen werden können.

Die Mitarbeiter am neuen Standort wird er behalten, versichert er. Dort sind vier, in Radevormwald drei und in Hückeswagen fünf beschäftigt. Sie alle sollen auch die anderen Standorte kennenlernen, „damit sie sich gleich zurechtfinden, falls sie dort mal einspringen müssen“, betont Beeh. Die Einarbeitung dürfte aber leicht fallen, denn alle Geschäfte funktionierten gleich, erläutert der Inhaber, und die Kassen seien miteinander vernetzt.

Im Übrigen ist Markus Beeh sicher, mit der Übernahme in Wipperfürth den richtigen Schritt gemacht zu haben, auch wenn die Innenstadt immer noch eine Baustelle ist und voraussichtlich im nächsten Jahr der Kreisverkehr im Bereich Polizei / Busbahnhof gebaut wird: „Wipperfürth wird wieder nach vorne kommen und eine florierende Stadt werden.“

(büba)