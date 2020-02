Hückeswagen: Ballett  bis Showdance – Forum wird zur Bühne

Showtanz der Düsseldorfer Tanzschule „Two Times of Dance". Foto: Ralf Jürgens

Hückeswagen Die Wermelskirchener Ballettschule Modern Movement veranstaltet am Wochenende in Hückeswagen die „Bergischen Tanztage“.

Eine große Bandbreite des Tanzens bekommen die Zuschauer am Wochenende bei den „Bergischen Tanztagen“ im Forum der Montanusschule zu sehen. Die Wermelskirchener Ballettschule Modern Movement (MoMo) präsentiert in Kooperation mit Moving Arts zirka 1200 Tänzer aus ganz Deutschland in 252 Darbietungen. „Die Veranstaltung ist ein spartenübergreifender Wettbewerb für Tanzbegeisterte“, berichtet Nicole Helder von MoMo.