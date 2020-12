Hückeswagener Rathaus-Hausmeister : Der gute Geist des Schlosses geht in den Ruhestand

Hückeswagen Seit 33 Jahren arbeitet Karl-Bernd Schlamm (64) bei der Stadt, 31 Jahre davon als Hausmeister. Heute, Mittwoch, schließt er zum letzten Mal die Türen des Schlosses auf, bevor er in Ruhestand geht. Am liebsten arbeitete er im Hintergrund.

Der 64-Jährige erinnert sich noch gut an die Anfänge seiner Hausmeister-Tätigkeit: „Damals war ich vertraglich auch noch als Fahrer von Stadtdirektor Hans Jürgen Pauck und Bürgermeister Manfred Vesper zuständig.“ Im schicken Anzug kutschierte er die Stadtoberhäupter im Chefwagen, einen Opel Omega, zu ihren Terminen. Einen grauen Hausmeisterkittel hat Karl-Bernd Schlamm jedoch in all den Jahren nicht angezogen. „Die Kittel von meinem Vorgänger Heinz Schubert hingen hier anfangs zwar überall herum, ich wollte und musste sie aber nicht tragen“, erinnert er sich lachend.

In seinen 47 Arbeitsjahren hat der Wermelskirchener, der an der Stadtgrenze zu Hückeswagen in Dreibäumen lebt, schon viele verschiedene Jobs ausgeübt. Nach der Ausbildung zum Koch ging er zur Bundeswehr und verpflichtete sich für vier Jahre als Zeitsoldat. Danach arbeitete er in seinem erlernten Beruf in der „Markusmühle“ in Dabringhausen, später als Küchenleiter bei Karstadt in Solingen. Nach kürzeren Stationen als Dachdeckergehilfe, Lkw- und Busfahrer erhielt er 1987 eine Stelle beim Bauhof der Schloss-Stadt, wo zuvor auch sein Vater gearbeitet hatte.