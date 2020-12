Stadtrat in Hückeswagen : Bever-Liegewiesen bleiben bestehen

An heißen Sommertagen sind die Liegewiesen an der „Zornigen Ameise“ sehr begehrt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Großberghausen Nahe der „Zornigen Ameise“ wird es im Sommer wohl mehr Parkfläche geben. Das beschloss jetzt der Rat in seiner letzten Sitzung in 2020. Der Wupperverband wird dort keine Laubbäume anpflanzen, wie zunächst geplant.

Die Liegewiesen nahe der DLRG-Wachstation in der Großberghauser Bucht bleiben unangetastet: Diese gute Nachricht brachte Bürgermeister Dietmar Persian jetzt mit in die letzte Ratssitzung dieses Jahres. Sorgen deswegen waren vor allem bei der CDU in der November-Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses aufgekommen. Bekannt wurde darin nämlich, dass der Wupperverband auf einem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück im Umfeld der Gaststätte „Zornige Ameise“ die wenigen dort noch stehenden Fichten abholzen lassen und dafür einen neuen Wald mit Laubbäumen anlegen will. Der Verband möchte damit den vorgeschriebenen ökologischen Ausgleich schaffen für den geplanten Abriss und Neubau seines Betriebsstandortes nahe am Beverdamm.

Das neue Waldstück werde nun an anderer Stelle angelegt, berichtete Persian aus Gesprächen mit Vertretern des Wupperverbands. Dank der geänderten Planung bleiben die im Sommerhalbjahr viel genutzten Liegewiesen an der offiziell ausgewiesenen öffentlichen Badestelle in der Bucht also auf Dauer erhalten, ebenso der dringend benötigte Parkplatz oberhalb der „Zornigen Ameise“.

Insgesamt wird sich das Angebot an Parkplätzen im nahen Umfeld der Großberghauser Bucht und damit am touristisch besonders wichtigen Westufer der Talsperre noch deutlich erhöhen – so, wie‘s in dem vor Monaten beschlossenen „Perspektivplan“ für die Bever auch vorgesehen ist. Zwischenzeitlich hat die Stadt nämlich Kaufgespräche mit privaten Eigentümern von Freiflächen im Bereich Großberghausen geführt. In Unterlagen der Verwaltung zur Ratssitzung heißt es dazu: „Die Flächen sollen zukünftig den Besuchern der Bever-Talsperre als Parkplatzmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“

Damit dürfte sich die Lage vor allem auf und an den Kreisstraßen nahe des Bever-Ufers zumindest etwas entspannen. Im zurückliegenden heißen Sommer war die Situation dort zeitweise chaotisch gewesen, weil viele Besucher der Bever verbotswidrig ihre Autos am Straßenrand oder gleich mitten im Landschaftsschutzgebiet abgestellt hatten. Ordnungskräfte und Polizei waren im Dauereinsatz.