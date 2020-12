Hückeswagener Edeka-Markt spendet : Wiehagener „Nikolaus“ beliefert die Stadtverwaltung

Marcus Byhan (2.v.r.) überreicht Orangen und Schoko-Nikoläuse an Dietmar Persian sowie Monika Zöller (r.) und Andrea Poranzke. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Für die Weihnachtstüten der städtischen Mitarbeiter stiftete Marcus Byhahn, Geschäftsführer des Edeka-Markts, Orangen und Schokolade. Er wollte sich damit für deren Arbeit in der Corona-Krise bedanken.

Der „Nikolaus“ sah so gar nicht aus, wie man ihn sich vorstellt: bartlos, schwarzer Mundschutz, Jeans, schwarzes Sweatshirt. Den Mitarbeitern der Stadtverwaltung dürfte das aber egal sein, freuen sie sich doch über die Lieferung aus Wiehagen von Marcus Byhahn. Der Leiter des Edeka-Markts hatte am Montagmorgen mit Hilfe der beiden Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Zöller und Andrea Poranzke, mehrere Kisten mit Apfelsinen und Schokoladen-Nikoläuse – die Süßigkeit und die Vitamine waren eine Spende des Supermarkts – hoch in den Ratssaal gebracht. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 168 Tüten für die Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt und später noch das Obst und die Süßigkeiten darauf verteilt. Schließlich wurden die Weihnachtstüten an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung inklusive der Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauhof verteilt.

Zusätzlich lagen ihnen jeweils ein Mundschutz mit Hückeswagen-Motiv, eine Flasche Wein plus Glühfix, ein Weihnachtsbrief von Bürgermeister Dietmar Persian sowie ein Brief eines städtischen Mitarbeiters bei. „Wir haben alle gebeten, einen Brief mit Wünschen, Gedichten oder einem Liedtext zu schreiben“, erläuterte Monika Zöller.

Es war bereits das zweite Mal, dass sich Marcus Byhahn mit einer Spende bei der Stadtverwaltung für deren Arbeit in der schwierigen Corona-Krise bedankt hatte. Schon an Ostern hatte er Kisten mit Obst und Schokolade ins Rathaus gebracht. Sein Lob gebührt dabei vor allem den Mitarbeitern des Ordnungsamts, die auch in seinem Geschäft immer wieder kontrollieren, ob die Hygiene- und Sicherheitsregen eingehalten werden. „Die Mitarbeiter machen einen guten Job“, versicherte Byhahn. Vor allem würden sie immer Fingerspitzengefühl an den Tag legen und nicht sofort mit einem Bußgeld drohen.

Monika Zöller hatte im Edeka-Markt wieder Orangen und Schoko-Nikoläuse für die Weihnachtstüten bestellt, da aufgrund der aktuellen Situation keine Weihnachtsfeier möglich ist. Byhahn sagte daraufhin umgehend zu, beides stiften zu wollen. Was den Bürgermeister freute: „Es ist besonders schön, zu spüren, dass die Mitarbeiter der Verwaltung einen Rückhalt in der Wirtschaft und im Einzelhandel haben“, sagte Dietmar Persian. Überhaupt habe der Zusammenhalt dieses Jahr ausgezeichnet funktioniert.