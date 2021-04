Hückeswagen hofft auf Regionale 2025 : Schloss auf dem Weg in die Zukunft

Hückeswagen Für die Pläne der Stadt, wie das Schloss künftig genutzt werden soll, gab es jetzt den B-Stempel der Regionale-2025-Agentur. Jetzt muss nur noch eine Hürde überwunden werden. Dann könnte die Stadt mit Fördermitteln in Millionenhöhe rechnen.

Es war letztlich halt nur ein Aprilscherz, auch wenn die Idee von den Funden einer römischen Befestigungsanlage unter dem Schloss charmant war. Doch so mancher Besucher könnte in der Tat darauf kommen, dass im Schloss Ausgrabungen stattfinden – oder dass marode Wasser- und Stromleitungen saniert werden müssen. Denn überall wurden Böden, Decken und Wände geöffnet und mit Holzplatten notdürftig verschlossen. Tatsächlich handelt es sich um Untersuchungen für die Zukunft des Schlosses. Denn die Beschaffenheit des mehr als 900 Jahre alten Gemäuers muss geprüft werden, weil es in einigen Jahren nicht nur komplett saniert, sondern auch in großen Teilen völlig anders genutzt werden soll.