Hückeswagener Stadtbrandinspektor im Interview : Feuerwehr: Impfung lieber heute als morgen

Hückeswagen Die Bitte des Feuerwehrverbands NRW, die Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute vorzuziehen, wurde abgelehnt. Das stößt bei den betroffenen Feuerwehrleuten in Hückeswagen auf Unverständnis.

Karsten Binder Natürlich war ich anfangs enttäuscht über diese Entscheidung. Dennoch wurde dem Verband der Feuerwehr in einem Antwortschreiben mitgeteilt, dass unsere Kräfte, sofern sie Aufgaben im Bereich des Rettungsdienstes übernehmen, gleichgestellt sind. Dies betrifft beispielsweise die Verletzten-Rettung nach Verkehrsunfällen oder immer häufiger Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Form von Tragehilfe oder Patienten-Transport mittels Drehleiter. Hieraus ergeben sich demzufolge sehr viele Schnittpunkte. Bei all diesen Einsätzen sind unsere Kräfte ebenso den Gefahren ausgesetzt, die mit den Gefahren im Rettungsdienst vergleichbar sind. In den vergangenen Tagen haben zwischen unserem Kreisfeuerwehrverband und dem Oberbergischen Kreis dazu zahlreiche Gespräche stattgefunden.