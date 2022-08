Wohnungsbaugenossenschaft in Hückeswagen : Auch 2021 setzt sich die positive Entwicklung der GBS fort

In dem Hochhaus an der Blumenstraße hat die GBS ihren Sitz. Foto: Büllesbach

Hückeswagen Bei der Vertreterversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft am Donnerstagabend herrschte große Zufriedenheit. Offenbar stimmen die Zahlen, die Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen den Mitgliedern vorlegte.

Es war einmal mehr eine unaufgeregte und reibungslose Vertreterversammlung, zu der die Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS) für Donnerstagabend ins Forum eingeladen hatte. Hatte doch die Entwicklung der GBS auch 2021, wie in den Jahren zuvor, eine kontinuierlich positive Entwicklung vorzuweisen. Das machte Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen in seiner kurzen Präsentation zum abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich. „Die Entwicklung ist durchgängig positiv, unsere Fremdkapitalquote sinkt seit Jahren beständig – im Umkehrschluss steigt die Eigenkapitalquote entsprechend an.“ Letztere lag zum Jahresabschluss 2021 bei 41 Prozent, „was ein hervorragender Wer ist“.

Im vergangenen Jahr hatte die GBS viel Geld in die Instandhaltung und Modernisierung der vorhandenen Immobilien sowie in den Neubau investiert. Dazu wurden drei Teileigentumsstellplätze sowie zwei -flächen in Hückeswagen veräußert – eine an eine Privatperson, die andere an die Stadt. Auch wenn der Schwerpunkt der GBS in Hückeswagen liege, sei gerade eine Nachricht aus Burscheid eine sehr erfreuliche, betonte Nebgen: Der dortige Neubau von sieben Wohnungen und zehn Stellplätzen sei nun nach knapp eineinhalb Jahren fertiggestellt worden. „Die Wohnungen sind auch schon alle vermietet, das war tatsächlich schon vor dem ersten Spatenstich der Fall.“ Die Bauphase sei „absolut problemlos“ verlaufen – gerade in den Zeiten von Material- und Fachkräftemangel keine Selbstverständlichkeit. „So wünscht man sich eine Baustelle. Es war die vollkommen richtige Entscheidung, dort zu investieren.“

Auch in Sachen Leerstand in Hückeswagen, Wermelskirchen, Remscheid, Burscheid und Wipperfürth gibt es bereits seit mehreren Jahren in Folge nur Positives zu berichten. „Wir hatten zum Stichtag 31. Dezember 2021 eine Leerstandsquote von 1,03 Prozent“, berichtete Nebgen. „Das ist auch deswegen eine sehr positive Bilanz, weil die Einwohnerzahl der Schloss-Stadt seit Jahren kontinuierlich rückläufig ist – und ein Ende ist nicht abzusehen.“

Der Großteil des GBS-Immobilienbestands befindet sich in Hückeswagen, wo es mit zwölf der 14 leerstehenden Wohnungen die meisten Leerstände gibt. „Sechs davon sind in Wiehagen, die anderen in der Stadt. Dazu kommen jeweils eine leerstehende Wohnung in Burscheid und Wipperfürth“, sagte der Vorstandsvorsitzende und fügte an: „Dieser so positive Jahresabschluss ist letztlich gerade im Angesicht der durch Corona-Pandemie und die Liefer- und Materialengpässen durchaus stark belasteten deutschen Konjunktur bemerkenswert.“