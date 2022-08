Bürgermonitor für Hückeswagen : Ärger über Hundekot-Entsorgung in der Restmülltonne

Ein Anwohner des Dierls beklagt sich, dass in seiner Restmülltonne Beutel mit Hundekot entsorgt werden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Ein Anwohner des Dierls will nicht, dass seine Tonne zum öffentlichen Mülleimer wird. Die Stadt appelliert dagegen an die Hundehalter, ihre Kotbeutel in der eigenen Tonne zu entsorgen.