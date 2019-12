In Hückeswagen : Generalprobe für den Schulchor

Hückeswagen Die Vorbereitungen für das Weihnachtsmusical der Löwen-Grundschule laufen auf Hochtouren. 36 Schülerinnen und Schüler treten unter Leitung von Chorleiterin Tabea Husmann zum dritten Mal im Forum auf.

„Hirte sein – nein dankeschön“ heißt eines der zwölf Lieder aus dem Musical „Stern über Bethlehem“, das der Schulchor der Löwen-Grundschule am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr im Forum aufführen wird. Begleitet werden die Chor-Kids von der Live-Band „Voices for Christ“, professioneller Technik und einem weihnachtlichen Bühnenbild.

Die Proben sind bereits in der heißen Phase: „Nur noch wenige Wochen bis zum Auftritt. Wer hat Bock?“, fragt Chorleiterin Tabea Husmann ihre 36 Chorkinder zu Beginn der Probe. Großer Jubel, dann geht es auch schon los: Zwölf Lieder werden geprobt – eine große Leistung der Zweit- bis Viertklässler, die dafür freiwillig jeden Donnerstag zur sechsten und siebten Stunde in der Schule bleiben. „Das ist schon manchmal anstrengend“, sagen die Schülerinnen Nele, Mia und Neele. Die neunjährigen Chorsängerinnen haben zusätzlich noch Proben für ihre Schauspielrollen. „Ich bin die Maria“, sagt Mia. „Und ich spiele den Melchior“, fügt Neele hinzu.

Die drei Mädchen haben im vorherigen Musical „Die Reise mit der Zeitmaschine“ mitgemacht und daher schon Auftrittserfahrung. In dem Weihnachtsmusical „Stern über Bethlehem“ von Markus Hottiger wird die biblische Weihnachtsgeschichte mit historischen Fakten auf eine humorvolle und zeitgemäße Weise dargestellt. Die Lieder sind sehr eingängig und die Musik peppig. Viele Kinder schauen gar nicht mehr in ihre Text- und Notenmappen. „Sie kennen die Stücke aus den Proben und hören sie zu Hause auf CD rauf und runter“, wie die Chorleiterin berichtet.

Noch nach dem Schulunterricht die Konzentration zu bewahren, fällt einigen Schülern jedoch schwer. „Es ist nicht leicht, alle in Schach zu halten“, sagt Tabea Husmann. Es gelingt ihr aber immer wieder, die Chor-Kinder auf die Musik zu fokussieren. „Denkt an die Mikrofone auf der Bühne – über die hört man jeden Ton“, bereitet sie ihre Schützlinge schon auf den großen Auftritt im Forum vor. Immerhin soll das Weihnachtsmusical wieder ebenso gut gelingen, wie die beiden vorherigen. „Der Chor hat mittlerweile einen Ruf in der Stadt, und den wollen wir halten“, stellt die Chorleiterin einen gewissen Anspruch an sich und ihre Chor-Kids.