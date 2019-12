Hückeswagen : Männerchor füllt die Pauluskirche

Hückeswagen Auch ohne Gasttrompeter ein gelungenes Adventskonzert der Chorgemeinschaft.

Dabei hatte das Konzert mit einer Hiobsbotschaft begonnen: Trompeter Markus Henneböhl, der groß als Gast angekündigt war, musste sich im Voraus zum Bedauern der Chorgemeinschaft krankmelden. Aber das sollte natürlich nichts an der guten Stimmung ändern. So setzte sich schließlich die Chorleiterin selber an den Flügel. „Die Klarinette war zwar im Studium mein Zweitinstrument, aber am Klavier fühle ich mich doch deutlich wohler“, sagt Rützenhoff-Berg. Sie verzauberte die Zuhörer mit einer Suite und zwei kurzen Sonetten. Als besonderes Highlight spielte die Musikerin noch das Stück Valse-Impromptu von Franz Liszt, welches für sie eine ganz besondere Bedeutung hat: „Ich spiele seit meinem siebten Jahr Klavier und dieses Werk habe ich zu meinem ersten eigenen Klavierabend mit zehn Jahren präsentiert, seither begleitet es mich“, erinnert sich Rützenhoff-Berg.