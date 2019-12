Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Advents- und Weihnachtszeit im Kultur-Haus stimmt aufs Fest ein

Monika Blankenberg meint, dass Altern nichts für Feiglinge ist. Foto: Christian Daitche

Hückeswagen Jede Menge Programm zur Einstimmung auf das Fest bietet das Kultur-Haus Zach an der Islandstraße: Nachdem am vergangenen Wochenende passend zum ersten Advent Weihnachtsprogramm mit einem Kindertheater für die kleinen Besucher startete, findet am zweiten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, parallel zum Weihnachtsmarkt zum 22. Mal die Kulturmesse des Stadtkulturverbandes statt.

Hier präsentieren Künstler aus der bergischen Region ihre Kunst- und Handarbeiten, von Mode, Assessoires und Filztaschen über Porzellanarbeiten, Christbaumschmuck, weihnachtliche Gestecke, Tischdecken bis hin zu ausgefallenen Geschenkartikeln, Weihnachsdekorationen und Grußkarten. Natürlich fehlt auch in diesem Jahr die traditionelle Waffelbäckerei nicht. Der Trägerverein des Kulturhauses bietet den Festbesuchern wieder frische Waffeln, selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee an. Geöffnet ist die Kulturmesse und die Waffelbäckerei am Samstag, 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Als besonderes Highlight ist in diesem Jahr direkt neben dem Kultur-Haus die „Lebendige Krippe“ zu finden.

Am Samstag, 14. Dezember, folgt ein Weihnachtskonzert mit Harfenklängen. Unter dem Motto „On a Winter´s Day“ präsentiert Tom Daun leise Töne zur Weihnachtszeit auf der gotischen Harfe des Mittelalters und der barocken „Arpa doppia” und lässt damit den Lärm und Stress der Vorweihnachtszeit vergessen. Choralmelodien und schlichte Volkslieder des Mittelalters, heitere Christmas Carols der englischen Renaissance, keltische Marienlieder und temperamentvolle Weihnachtstänze aus Andalusien werden bei diesem Konzert zu hören sein.

Die Engelsbläser gastieren wieder im Kultur-Haus Zach. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Knapp eine Woche später, am Freitag, 20. Dezember, folgt das Weihnachtskonzert „Merry Christmas“ mit den Engelsbläsern, der Oldtime-Jazzband aus Engelskirchen. Mit vielen einfühlsamen Klängen begeistern die Musiker ihr Publikum genauso wie mit dem gekonnten Rhythmus und den leicht melancholischen Tönen. So werden die Besucher viele traditionelle und bekannte Weihnachtsmelodien hören, aber auch besinnliche Weihnachtslieder, die nicht ganz so häufig angestimmt werden. So finden sich in manchen Stücke auch Jazzeinflüsse wieder, so dass ein ganz neues Klangbild entsteht.

Einen Tag vor Heiligabend, am Montag, 23. Dezember, gibt es noch mal ein weihnachtliches Programm für die kleinen Besucher. Bei diesem ersten von drei Terminen des Kinder-Ferien-Kinos während der Weihnachtsferien wird ein Fantasy/Abenteuer-Film aus dem Jahr 2017 gezeigt, bei dem eine Schar von Tieren einem großen, hellen Stern am Himmel folgen. Dabei denkt noch keiner der Tiere daran, dass ihnen in Kürze ein großes Ereignis bevorsteht, die Geburt Jesu. So werden sie Teil des allerersten Weihnachtsfests.

Auch nach den besinnlichen Weihnachtstagen folgen weitere Veranstaltungen bis zum Jahresende. Am Samstag, 28. Dezember, ist Monika Blankenberg mit ihrem Kabarettprogramm „Best of Altern ist nichts für Feiglinge“ zu Gast. Am Montag, 30. Dezember, folgen zwei Veranstaltungen: Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang für das nächste Kinder-Ferien-Kino mit einer kleinen Hexe, die das Weihnachtsfest rettet. Ab 18.30 Uhr werden dann die Gewinner bei der Hauptverlosung der Weihnachtsverlosung der Werbegeminschaft ermittelt – mit gemütlichem Zusammensein und Live-Musik.