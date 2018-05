Hückeswagen : Drei Monate Behinderungen auf Kölner Straße

Dieser Bereich der Kölner Straße wird in den Sommerferien komplett gesperrt sein, weil die BEW dann dort die Gas- und Wasserleitungen erneuern lässt. Foto: hdö

Hückeswagen Die BEW lässt ab 4. Juni im Bereich Am Kamp und bis zum Kolumbarium Versorgungsleitungen verlegen.

Bereits im vorigen Sommer war die Kölner Straße im Bereich der Einmündung Weierbachstraße für drei Wochen gesperrt, weil die Anschlüsse der neuen, 340 Meter langen Gas- und Trinkwasserleitungen der Weierbachstraße an die in der Kölner Straße angebunden werden mussten. Nun stehen wieder Bauarbeiten an: Am Montag, 4. Juni, beginnt die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) mit der Erneuerung der Gas- und Trinkwasserleitungen Am Kamp. Gleichzeitig verlegt sie ein Leerrohr für schnelles Internet, in die später eine Glasfaserleitung eingeblasen werden kann.

"Die Baumaßnahme dauert zirka sieben Wochen", teilt Sonja Gerrath von der Geschäftsleitung des Energieversorgers mit. Während dieser Zeit sei das Befahren der Straße Am Kamp nur eingeschränkt möglich. Besuchern des Friedhofs wird empfohlen, den Eingang Kölner Straße zu nutzen. Zudem werden die Eltern des katholischen Kindergartens Am Kamp gebeten, während der Bauzeit möglichst den Baustellenbereich nicht mit Autos zu befahren.

Anschließend geht es mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen von Teilbereichen der Kölner Straße in zwei Bauabschnitten weiter: von der Einmündung Weierbachstraße bis zur Einmündung Am Kamp und anschließend von der Einmündung Am Kamp bis zum Kolumbarium in der ehemaligen Johanniskirche. Gerrath: "Die Kölner Straße wird dafür ab Montag, 16. Juli, für sechs Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt." Das ist der Beginn der Sommerferien. Während dieser Zeit ist sie bis zum Baustellenbereich nur über die K 5 und Großenscheidt zu erreichen, die Einfahrt Am Kamp kann je nach Teilabschnitt aus Richtung Schmittweg oder über Großenscheidt angefahren werden. Der Durchgang für Fußgänger bleibt hingegen möglich.



"Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten in diesem verkehrstechnisch kritischen Bereich in den Schulferien", berichtet Gerrath. Die Gesamtbaumaßnahme will die BEW bis zu deren Ende abgeschlossen haben.

"Die Erneuerung der Leitungen dient zur langfristigen Sicherstellung der Versorgung und beugt Störungen vor", betont Jens Langner, Geschäftsführer der BEW. "Eine leistungsfähige und moderne Infrastruktur für Wasser, Energie und Telekommunikation ist heute für Betriebe und Privatpersonen eine entscheidende Standortfrage." Deshalb investiere die BEW kontinuierlich in ihre Netze und denke die Zukunft gleich mit, sagt er mit Blick auf die Leerrohre.

Er verspricht: "Wir arbeiten so zügig, sauber und leise wie irgend möglich." Ganz ohne Beeinträchtigung für Anwohner, Fußgänger und den Verkehr gehe es jedoch nicht. "Der Gegenwert für Anlieger und Verkehrsteilnehmer ist eine hohe Versorgungsqualität", sagt der Geschäftsführer.

