Hückeswagen: Familientag mit Deutsch-Rock-Konzert

Lea sitzt hinter dem Steuer des großen Radladers des Technischen Hilfswerks (THW) und bewegt per Hebel die große Schaufel auf und ab. "Das ist richtig cool", sagt die Neunjährige begeistert. Im Rahmen des THW-Sommerfests hat die Ortsgruppe Hückeswagen für Samstag zum Familientag auf ihr Gelände in Winterhagen eingeladen. Ausgestellt sind alle großen Einsatzwagen - unter anderem auch der Radlader der Schwelmer Fachgruppe für Räumung. Hüpfburg, Entenangeln und Kinderschminken stehen ebenso zur Auswahl. Die kleineren Kinder haben viel Spaß mit den Kinder-Tretautos, wie einem Mini-Gabelstapler samt Palette zum Aufladen.

Richtig voll ist es am Samstagnachmittag nicht, was an der Hitze von fast 30 Grad liegen könnte. "Es ist halt Badewetter, und hier herrscht Durchgangsverkehr, so dass nicht alle auf einmal kommen", sagt THW-Leiter Alexander Hasse. Jugendleiterin Anna Pier ergänzt: "Da wir das Sommerfest jedes Jahr anbieten, kennen uns viele auch schon."