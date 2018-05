Szene : Die Jungs von Cat Ballou lernen Hückeswagen kennen

Die Band um Frontmann Oliver Niesen hat mit Hückeswagen jetzt einen "weißen Fleck" auf ihrer Karte mit den Auftrittsorten getilgt. Foto: Ostermann (Archiv)

Hückeswagen Viel gesehen haben die vier Musiker der Kult- Band Cat Ballou von der Schloss-Stadt am Freitag nicht, wo sie am Abend zum Auftakt des THW-Sommerfestes ein Konzert im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg gaben.

"Wir kommen direkt aus dem Studio und sind erst eine halbe Stunde vor dem Auftritt angekommen", sagte Gitarrist und Frontmann Oliver Niesen kurz nach dem Auftritt im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Aufbau der Technik sei dank der eingespielten eigenen Crew sehr fix gegangen. Auch ein totaler Stromausfall während des Auftritts, der nur wenige Sekunden dauerte, brachte die Musikprofis nicht aus der Ruhe. Nicht ganz einig war sich die Band jedoch, ob es nun der erste Auftritt in Hückeswagen gewesen war oder nicht. "Der Weg aus dem Studio nach Hückeswagen hat sich auf jeden Fall gelohnt, wir waren schon lange nicht mehr hier", sagte Niesen auf der Bühne mit Blick auf die gut gelaunten etwa 1200 Zuschauern. Erst im Nachhinein kamen Zweifel auf, ob es denn tatsächlich schon einmal einen Auftritt der Band in der Schloss-Stadt gab. "Klar, wir haben doch schon bei Euch im Jugendzentrum ,Bahndamm' nahe der Autobahnausfahrt gespielt", merkte der Sänger an. Er musste sich dann jedoch belehren lassen, dass Hückeswagen gar keine Autobahnausfahrt hat und das Jugendzentrum "Bahndamm" zu Wermelskirchen gehört. Aber Bergisch Gladbacher denken da wahrscheinlich in anderen Größenordnungen. Auf jeden Fall waren die vier Jungs - Oliver Niesen (Gesang, Gitarre), Kevin Wittwer (Bass), Dominik Schönenborn (Keyboard, Gesang) und Michael Kraus (Schlagzeug) - bestens gelaunt und vielleicht auch froh, mal aus dem Studio herauszukommen, wo sie derzeit ihr neues Album aufnehmen. Im September soll die neue CD erscheinen.

Die Besucher des THW-Sommerfestes bekamen schon mal eine erste Kostprobe. "Wir machen in diesem Jahr keine Deutschlandtour, um am neuen Album zu arbeiten", sagte der Frontmann. Dennoch nimmt die Band vereinzelt Auftritte an den Wochenenden an, wie am Freitag beim Ortsverein des THW. "Danke Hückeswagen! Wunderbarer Einstieg ins Wochenende", schrieb die Band dann auch hinterher auf ihrer Internetseite.

Hinter der Bühne ging es eher bergisch-rustikal zu: Das Catering bestand aus Getränken und einem Tablett Plunderteilchen. "Das ist doch wunderbar", meinte Niesen, der keinerlei Starallüren an den Tag legte. Gemessen am Erfolg müsste Cat Ballou längst richtig abgehoben sein, stürmten die Jungs doch über Nacht die nationalen iTunes-Charts mit dem Lied "Liebe deine Stadt". Das Stück über ihre heiß geliebte Stadt Köln landete in den deutschen Singe-Charts auf Platz 26 und wurde in weniger als sechs Monaten mehr als zwei Millionen Mal auf der Internet-Videoplattform YouTube angeklickt.

Gegründet wurde die Band bereits 1999, als die Bandmitglieder im Durchschnitt gerade einmal zwölf Jahre alt waren. Mittlerweile aber gehört die Band zu einer der meist gefragtesten kölschsprachichen Musikgruppen im Rheinland und bespielt in der Karnevalssession, bei eigenen Konzerten und vielen weiteren Veranstaltungen weit mehr als 300 Bühnen im Jahr deutschlandweit. Die Schloss-Stadt zählt seit Freitag mit zu den Auftrittsorten. HEIKE KARSTEN

