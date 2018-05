Sportlich : Schäfer Zweiter beim Steinfurt-Triathlon

Hückeswagen HÜCKESWAGEN (büba) Nur knapp vorbei am Sieg in der Altersklasse 45 beim Steinfurt-Triathlon über die Mitteldistanz lief am Wochenende der Hückeswagener Sven Schäfer vom ATV. In der Gesamtwertung kam er auf einen hervorragenden 17. Platz. Die erste Disziplin, das Schwimmen über 2000 Meter, verlief dieses Mal deutlich besser als in der Vorwoche in Gütersloh: Nach 37 Minuten wechselte Schäfer aufs Rad. Über die Distanz von 80 Kilometern, für die er 2:17 Stunden benötigte, nahm er ein wenig das Tempo heraus, da

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

noch der 20-Kilometer-Lauf anstand. "Bei der Hitze stellte das für mich jedoch kein Problem dar. Aber das weiß man ja vorher nicht", berichtete der Hückeswagener nach seiner Rückkehr. Nach eineinhalb Stunden laufen und in einer Gesamtzeit von 4:30 Stunden erreichte er als Zweiter in der AK 45 das Ziel.

Bereits morgen, Mittwoch, startet Schäfer beim Speed Run über zehn Kilometer in Bonn. Am 10. Juni fährt er mit beim Amateurradrennen "Rund um Köln" über 123 Kilometer mit. In Dhünn läuft er am 16. Juni den Halbmarathon beim Mittsommernachtslauf. Und am 27. Juni steht mit dem Indeland-Mitteltriathlon in Aldenhofen der nächste Triathlon an.

(RP)