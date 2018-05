Hückeswagen : Vergangenheit der Wupper erwandern

Hückeswagen Die Bergische Wanderwoche begann am Wochenende mit zahlreichen Angeboten in Hückeswagen. Hans-Gerd Langguth vom BGV etwa machte sich mit Teilnehmern auf den Weg zu "versunkenen Stätten" an der Wupper-Talsperre.

Hans-Gerd Langguth und Walter Sieper erinnern sich, als wäre es gestern gewesen: An die Entscheidung für die Wupper-Talsperre Ende der 1950er Jahre und die ersten Vorbereitungen fünf Jahre später. Und sie erinnern sich daran, wie die Menschen entlang des bergischen Flusses in den 1980ern schließlich ihre Häuser und Höfe verlassen und die Mühlen weichen mussten. "Das war schon nicht einfach für die Menschen", sagt Langguth. Walter Sieper nickt zustimmend.

Die beiden Männer wuchsen als Nachbarskinder in Dürhagen auf und haben seit jeher eine Bindung ans Wasser. Am Sonntagvormittag machen sie sich mit einer kleinen Wandergruppe auf den Weg entlang der Wupper-Vorsperre. Gerade hat die Bergische Wanderwoche begonnen, und die Abteilung Hückeswagen des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) beteiligt sich mit einer Reise in die Vergangenheit.

Info An zwei Tagen unterwegs im Stadtgebiet Heute, Dienstag Beim etwa zweistündigen Geocaching auf dem Wasserweg geht es ab 15 Uhr ab Wanderparkplatz Vorsperre, Mühlenweg, mit Gudrun Elberzhager für 4,5 Kilometer auf eine Schatzsuche; GPS-Geräte stehen zur Verfügung. Um 18 Uhr startet am Parkplatz Schnabelsmühle die "Bouletten-Wanderung". Auf der 4,5 Kilometer und 90 Minuten langen Tour gibt es unter der Leitung von Heinz Pütz eine Einführung ins Cross-Boule. Anmeldungen für beide Wanderungen nimmt Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt, unter Tel. 88806 oder per E-Mail an heike.roesner@hueckeswagen.de entgegen. Mittwoch, 30. Mai Um 9 Uhr startet auf dem Parkplatz am Sportplatz Nordic-Walking (elf Kilometer, drei Stunden). Ab 11 Uhr lädt die Kolpingsfamilie zum Wandern und Singen in der Karquelle ein (10,5 Kilometer, drei Stunden), Treffpunkt ist am Kolpinghaus. Zum Abschluss wird dort ein kleiner Imbiss angeboten, der nicht im Startgeld von drei Euro enthalten ist. Und um 21.30 Uhr startet an der Glashalle am Bürgerbüro eine Laternenwanderung mit musikalischen Einlagen (5,5 Kilometer, zwei Stunden).

Hückeswagener, Gäste aus Wipperfürth, Touristen aus dem Rhein-Sieg-Kreis: 13 wanderfreudige Geschichtsfreunde machen sich am Sonntagmorgen auf den Weg. Fast sechs Stunden werden sie unterwegs auf Spurensuche an der Vorsperre sein. Ihr Wanderführer ist in Bestform - auch, weil seine Erinnerungen so wach sind.

Während die Gruppe strammen Schrittes Kanufahrer und Schwäne hinter sich lässt und unter die kühlenden Bäume abtaucht, kommt Langguth mit seinem Jugendfreund ins Gespräch. Sie plaudern auf Heukes-howwer Platt, erinnern sich an die florierende Wirtschaft und die großen Mühlen, die längst in den Fluten untergegangen sind. Sie erzählen, wie die Menschen auf den Höfen das Trinkwasser in Eimern vom Brunnen zum Haus schleppen mussten. "Manchmal überlege ich, was passiert wäre, wenn die Talsperre nicht gekommen wäre", sagt Langguth. Aber er macht sich da keine Illusionen. Sicher wäre es wie anderswo auch gekommen: Alte Fabriken wären eingegangen, die Zeiten hätten sich verändert.



Stattdessen wandert die Gruppe nun im Naherholungsgebiet, grüßt Wanderer und Radfahrer, Jogger und Kanufahrer, die den warmen Sonntagmorgen nutzen. Dann bittet BGV-Vorsitzende Iris Kausemann, die gemeinsam mit Langguth die Wanderung führt, zum kurzen Stopp. Eine unscheinbare Mauer am Uferrand will an die Walkmühle erinnert, die Spuren eines alten Wasserlaufs an einen Brunnen. Ein Stück weiter lässt nur ein Waldstück noch erahnen, dass hier einst die große Hummeltenberger Mühle stand. Langguth fischt ein Buch aus seinem Rucksack mit einer Luftaufnahme der alten Mühle am Fluss.

Die Wanderung und die Geschichten gehen weiter: Oberkretze, Karrenstein und Hombrechen, dann machen die Wanderer einen Stopp an der alten Gaststätte "Schlappenbühl", bevor es weitergeht Richtung Wiebach, wo Langguth an das alte Kupferbergwerk "Carolinengrube" erinnert.

Die Wanderer lassen sich gerne mitnehmen in die Vergangenheit und verlieren gleichzeitig nicht den Blick für die Natur-Schönheiten am Wegesrand. Die Vögel scheinen an diesem Morgen um die Wette zu singen, Regenwolken sorgen in der Ferne für ein beeindruckendes Panorama, und auf dem Wasser fühlen sich heute Menschen und Tiere gleichermaßen wohl.

