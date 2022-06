Bürgermonitor in Hückeswagen : Bauloch sorgte für Stolpergefahr

Höchsten Eine Anwohnerin vom Höchsten kritisierte, dass die Baustelle vor ihrem Haus seit Monaten nicht beendet wurde. Nachdem die BEW davon durch unsere Redaktion erfuhr, wurde das Bauloch asphaltiert.

Ingrid Mallwitz wundert sich. Die BM-Leserin wohnt in einem Haus samt Grundstück an der Ecke Weststraße/Nordstraße – genau dort, wo Montanus- und Erich-Kästner-Schule ihre Standorte haben. Ist die Nordstraße an dieser Stelle schon recht steil, so ist es an der Weststraße hinunter noch steiler, berichtet sie.