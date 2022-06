Sozialer Wohnungsbau in Hückeswagen : Große Unterschiede im ländlichen und urbanen Raum

Die „Skyline“ von Wiehagen – hier schuf die GBS in den 70er Jahren Sozialen Wohnungsbau. Inzwischen hat die Nachfrage nach Wohnraum in Hückeswagen aber nachgelassen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Von den etwa 1000 Wohnungen, die die Hückeswagener Wohnungsbaugenossenschaft GBS besitzt, ist etwa die Hälfte öffentlich gefördert. Ausreichend viele, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen. Mehr Sozialer Wohnungsbau wäre über Bedarf.

Am Thema Sozialer Wohnungsbau scheiden sich die Geister. Während die einen sagen, dass es viel zu wenig davon gibt, betonen die anderen, dass mehr gar nicht möglich sei.

Wenn man Thomas Nebgen fragt, Vorsitzender der Hückeswagener Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS), bekommt man zur Antwort, dass es vor allem darauf ankomme, von welchen Örtlichkeiten man spricht. „Es ist ein großer Unterschied, ob wir von ländlichen Gegenden – wie etwa Hückeswagen oder dem Oberbergischen Kreis im Allgemeinen – sprechen oder von Großstädten, wie Köln oder Düsseldorf.“ Sind die Preise für den Quadratmeter Wohnraum gerade in Großstädten schon seit einiger Zeit teils extrem hoch, halten sie sich im Ländlichen immer noch in deutlich bezahlbareren Grenzen.

Info GBS-Verwaltung an der Blumenstraße Wo? Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS), Hückeswagen, Blumenstraße 2. Öffnungszeiten Montag von 9 bis 16.15 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17.45 Uhr, Mittwoch von 9 bis 14.45 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Kontakt ☏ 02192/937660, E-Mail: gbs@gbs-hueckeswagen.de www.gbs-hueckeswagen.de

Es gibt die sogenannten Mietstufen, sagt Nebgen. Hückeswagen befindet sich in Mietstufe drei. „Das heißt, dass für neue, öffentlich geförderte Wohnungen eine Netto-Kaltmiete von maximal 5,90 Euro verlangt werden darf – der Durchschnitt der Mieten bei den rund 1000 Wohnungen der GBS in Hückeswagen liegt allerdings bei nur 5,94 Euro“, sagt der GBS-Vorsitzende. Dabei sei es egal, ob es sich um öffentlich geförderte oder frei finanzierte Wohnungen handele.

Beim öffentlich geförderten Wohnungsbau, der auch als Sozialer Wohnungsbau bezeichnet wird, handelt es sich um Wohnungen, die für soziale Gruppen vorgesehen sind, die eine Wohnung auf dem freien Markt nicht bezahlen können. „In Großstädten, etwa Köln, sind die Preise bei 13 bis 17 Euro, je nach Wohnungsgröße. Das ist demnach das Zwei- bis Dreifache der Preise in Hückeswagen“, macht Nebgen deutlich. Das stelle viele Mieter vor große – und oft unbezahlbare – Probleme. In Hückeswagen ist von den 1000 GBS-Wohnungen etwa die Hälfte öffentlich gefördert. „Es gibt also genug Sozialen Wohnungsbau in der Stadt, wie ich finde. Dazu kommt, dass wir seit Jahren eine kontinuierlich sinkende Einwohnerzahl haben“, sagt Nebgen. Wenn man nun also neue Sozialwohnungen bauen würde, wäre dies über Bedarf.

Mit einer voraussehbaren Folge, wie er ausführt: „Der Altbestand wäre über kurz oder lang leer, weil die Leute natürlich und aus nachvollziehbaren Gründen lieber in die neuen Wohnungen ziehen würden.“ Dieser Überbedarf hätte mithin also einen nicht gewünschten Effekt, zumal Leerstände von Wohnungen alles andere als erwünscht seien.

Ein weiterer Grund für die Unterschiede zwischen Groß- und Kleinstädten sei dabei auch in der Bevölkerungsstruktur zu finden. „Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Bevölkerung im ländlichen Bereich insgesamt etwas besser situiert ist“, sagt Nebgen. Seiner Meinung nach sei es einfach leichter, in einer Kleinstadt bezahlbare Wohnungen zu finden. Abgesehen davon sei der Wohnungsmarkt in der Großstadt knapper verfügbar.

Ein allgemeines Problem sei allerdings durchaus, dass der günstige und frei finanzierbare Wohnraum grundsätzlich knapp bemessen sei. „Trotzdem sucht sich der Normalbürger, der ein Durchschnittseinkommen hat, lieber eine günstige und frei finanzierte Wohnung – auch wenn sie rar sind“, hat der GBS-Vorsitzende festgestellt.

Um eine sozial geförderte Wohnung überhaupt beziehen zu können, muss der Mieter indes ein wichtiges Kriterium erfüllen – das monatliche Einkommen muss eine Mindestgrenze unterschreiten. Nur dann kann er einen Wohnberechtigungsschein beantragen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Einkommensuntergrenze für einen Haushalt mit einer Person bei 20.420 Euro pro Jahr, für einen Haushalt mit zwei Personen bei 24.600 Euro, jede weitere Person erhöht das Maximaleinkommen um 5660 Euro, jedes zum Haushalt gehörende Kind um 740 Euro. Zum Vergleich: In Berlin liegen die Grenzen bei 16.800 Euro für eine Person, 25.200 Euro für zwei Personen, 5740 Euro für jede weitere Person und 700 Euro für jedes Kind im Haushalt.

Wer glaubt, dass diese Grenzen für ihn in Frage kommen, kann sich an die GBS wenden, um zu prüfen, ob das stimmt. „Zu uns in die Beratung kommen zwei unterschiedliche Gruppen“, sagt Nebgen. „Entweder haben sie bereits einen Wohnberechtigungsschein und suchen eine Wohnung, die dazu passt. Oder sie möchten einen solchen Schein beantragen und suchen sich hierfür Beratung.“