Grundschulen in Hückeswagen : 100 Euro für die Klassenkasse der 4b an der GGS Wiehagen

Hückeswagen Beim traditionellen Malwettbewerb des Hückeswagener Schützenvereins bekam die Klasse 4b an der Grundschule Wiehagen den Klassenpreis.

Zwei Jahre musste das Schützenfest wegen der Pandemie ausfallen – 2022 findet es vom 22. bis 25. Juli wieder statt. Damit die viertägige Feierei gut besucht ist, braucht der Schützenverein ein schönes Plakat. Traditionell wird das Motiv bei einem Malwettbewerb unter den Schülern der vierten Klassen der beiden Grundschulen ermittelt. In diesem Jahr kommt das Gewinnermotiv von der Löwen-Grundschule, an der Grundschule Wiehagen sitzt die Gewinnerklasse – Ben Steinberg und Meira Strecker hatten die Motive auf Platz zwei und drei gemalt und ihrer Klasse 4b zum Preis verholfen.

Donnerstagvormittag waren Schützen-Chef Stefan Lorse, das Schützenkaiserpaar Gerd und Cornelia Happel und BEW-Geschäftsführer Jens Langner an der Grundschule, um den Klassenpreis zu übergeben. Klassenlehrerin Petra Schmitz freute sich sehr über das Geldgeschenk von 100 Euro. „Wir haben uns überlegt, was wir kurz vor den Sommerferien noch damit machen können – und wovon vor allem die Kinder auch noch etwas haben“, sagte sie. Dabei sei ihr eingefallen, dass der Schwimmunterricht wegen Corona in der letzten Zeit deutlich zu kurz gekommen sei. „Da aber leider unser Bürgerbad renovierungsbedingt ausfällt, habe ich überlegt, wohin wir ausweichen könnten“, sagte die Klassenlehrerin. Im Schwimmbad in Wipperfürth sei sie fündig geworden. „Allerdings müssen wir mit dem Bus fahren – und Eintritt müssen wir auch zahlen. Zusammen mit dem Geldgeschenk und dem Restbetrag in der Klassenkasse kommen wir quasi bei null raus – ein schönes Abschiedsgeschenk für meine vierte Klasse“, sagte die Lehrerin. Die Kinder hätten beim Malen besonders viel Spaß gehabt. „Da ist die Belohnung umso schöner.“ Die beiden zweit- und drittplatzierten Motive zeigen den Schützenverein, die Stadtkulisse und die Kirmes.