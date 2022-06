DLRG Hückeswagen : Die Drachenboote kehren zurück

Großberghausen Die DLRG richtet an Fronleichnam erstmals den beliebte Spaßwettbewerb auf der Bever-Talsperre aus, den sie von der IG Zeltplätze übernommen hat. Es ist der erste Wettkampf seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die Besucher erwartet nicht nur Sport und Spaß, sondern auch reichlich Speisen und Getränke. Wer die Ortsgruppe unterstützen möchte, kann das mit einer Kuchenspende tun und sich bei der DLRG per E-Mail an drachenboot@hueckeswagen.dlrg.de melden oder am Mittwochabend, 15. Juni, sowie am Donnerstagmorgen, 16. Juni, einen selbst gebackenen Kuchen zur Wachstation an die Bever-Talsperre bringen.