Täter weiter flüchtig : Wohl Raubmotiv bei Schüssen in Hückelhoven

Hückelhoven Am 1. November hatten drei Täter in der Zechensiedlung auf einen Mann und eine Frau geschossen. Laut den Ermittlern haben sie eine hohe Geldsumme erbeutet. Ihnen gelang die Flucht.

Nach den Schüssen in der Hückelhovener Zechensiedlung, bei denen drei Unbekannte am Sonntagabend, 1. November, zwei Menschen schwer verletzt hatten, gehen die Ermittler inzwischen von einem Raubmotiv aus. Wie die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Aachen in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mitteilten, sollen die drei Personen, die weiterhin flüchtig sind, „eine hohe Bargeldsumme" erbeutet haben.