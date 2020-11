Aktion der Werbegemeinschaft Hückelhoven : Geschäfte verteilen Sterntaler mit Gewinnchance

Impression der neuen Weihnachtsbeleuchtung auf der Parkhofstraße in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen

Hückelhoven Es locken wertvolle Sachpreise und jede Menge Gutscheine mit einer Gesamtsumme von rund 5000 Euro. Die Sterntaler werden ab 16. November ausgegeben.

In der Vorweihnachtszeit verteilt die Werbegemeinschaft Hückelhoven wie gewohnt die beliebten Sterntaler an ihre Kunden. Jetzt gibt’s wieder die Taler bei den Mitgliedern in der Hückelhovener City. Die seit 1979 in Hückelhoven gepflegte Tradition gehört zum Fest der Feste wie der Christbaum – in diesem Jahr auch ohne Weihnachtsmarkt.

Wie in jedem Jahr halten die Hückelhovener Händler die wertvollen Sterntaler kostenlos für ihre Kunden bereit. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Monika Schmitz-Schibbe, versichert: „Auch der weiteste Weg lohnt sich bei einer Gewinnsumme von über 5000 Euro.“ Jede Menge Gutscheine und wertvolle Sachpreise, darunter ein Reisegutschein über 500 Euro, werden verlost. Die heiß begehrten Sterntaler gibt es ab kommenden Montag, 16. November, in den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft Hückelhoven in der Hückelhovener City. Die Ziehung findet am 13. Dezember, dem dritten Adventssonntag, statt. Wie immer verspricht die Werbegemeinschaft Hückelhoven den Gewinnern, dass die Übergabe der Preise noch vor Heiligabend erledigt wird.

Zum traditionellen Kaufsonntag am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, öffnen die Geschäftsleute von 13 Uhr bis 18 Uhr. Corona-bedingt ohne Weihnachtsmarkt. „Aber dafür haben sich die Händler der Hückelhovener City eine große Anzahl von Aktionen vor und in den Geschäften einfallen lassen“, kündigt Geschäftsführer Ralf Sester an.

(gala)