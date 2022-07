Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Motorradfahrer in Wegberg schwer verletzt

Foto: RDHS/JUERGEN RITTERBACH

Erkelenzer Land In Wegberg-Beeckerheide wurde ein 17-Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Eine 33-jährige Autofahrerin übersah ihn beim Verlassen ihres Grundstückes.

Einbruch in Baucontainer Von einer Baustelle in Wassenberg-Orsbeck stahlen Unbekannte acht Kabeltrommeln und mehrere Baugeräte. Die Täter brachen einen Baucontainer auf, der an der Straße Lehmkaul in Wassenberg-Orsbeck steht. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat zwischen Montag, 16.10 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr.

Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr er die Beecker Straße in Wegberg-Beeckerheide. Eine 33-jährige Autofahrerin übersah ihn, als sie mit dem Wagen von ihrer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr. Der 17-Jährige versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Motorrad beschädigte zudem noch einen geparkten Transporter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei unter 02452 9200 oder via Internet unter polizei.nrw/artikel/anzeigehinweis zu wenden.

Einbruch in abgestelltes Auto Ohne Beute blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein unbekannter Täter, der in Hückelhoven-Doveren ein Auto aufgebrochen hatte. Der Unbekannte verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen gegen 4.10 Uhr an der Straße Doverhahn Zugang zu einem geparkten Auto. Offenbar blieb die Suche des Täters nach Wertgegenständen im Auto erfolglos. In den vergangenen Tagen wurden auch in Erkelenz-Katzem und Heinsberg-Porselen Autos aufgebrochen. Hierbei wurden unter anderem Fahrzeugscheine gestohlen.

(RP)