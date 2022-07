Tödliche Schüsse in Kopenhagen : Das fragwürdige Rätseln um das Tatmotiv

Meinung Attentat, Amoklauf oder Terroranschlag? Wieso es auch bei der tödlichen Attacke in dem Einkaufszentrum in Dänemark vermeintliche Widersprüche zum mutmaßlichen Täter gibt – und wie sie vermieden werden sollten.

Unverständlich. Herzzerreißend. Zwecklos. Mit diesen drei Attributen drückte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montag ihr Entsetzen über die „grausame Tat“ aus, die sich am frühen Sonntagabend in Kopenhagen ereignet hatte. „Großalarm – Mehrere Opfer nach Schüssen in einem Einkaufszentrum“, lauteten entsprechende Eilmeldungen, die immer wieder Schlimmstes befürchten lassen. Erinnerungen blitzen in solchen Momenten auf, ans Olympia-Einkaufszentrum München im Sommer 2016, an die Synagoge von Halle im Herbst 2019, oder an die Robb Elementary School in Texas vor erst zwei Monaten.