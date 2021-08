Auf dem Festplatz von Sodekamp-Dohmen in Hilfarth : Mickie Krause und Volker Weininger rocken die Rurbrücke

Auf dem Festplatz von Sodekamp-Dohmen in Hilfarth

Mickie Krause ist zu Gast in Hilfarth. Foto: Mickie Krause

Hilfarth Die Zeltsaison bei Sodekamp-Dohmen ist fast vorbei. Am Wochenende lockt Gastronom Frank Dohmen das Publikum mit Mickie Krause und Volker Weiniger. Karten sind noch erhältlich.

Endspurt für Sodekamp-Chef Frank Dohmen: Das 800-Quadratmeter-Festzelt mit den offenen Seitenteilen wird bald abgebaut. Bei den letzten Veranstaltungen der zweiten Auflage des Biergarten-Kultursommers will es der Gastronom aber nochmal krachen lassen. Mallorca-Partysänger Mickie Krause , der 1999 mit seinem Hit „Zehn nackte Friseusen“ den Durchbruch schaffte, steht am Samstag, 28. August, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), auf der Bühne. Der 51-Jährige, dessen Markenzeichen die Langhaarperücke ist, freut sich auf den Auftritt und bringt die Lieder mit, die ihn bekannt gemacht haben. Oft sind es Klassiker und Oldies, die Mickie Krause mit einem neuen Text versieht.

Als Sitzungspräsident hat sich Volker Weininger der fünften Jahreszeit verschrieben. Leicht angesäuselt präsentiert er seine Grundsatzreden. Der Waldbröler (50), Präsident der Kölner Karnevals-Nachwuchsorganisation „Kajuja“, die Talenten den Weg auf die Bühnen ebnet, tritt am Sonntag, 29. August, 12 Uhr (Einlass 11 Uhr), auf. Karten für beide Veranstaltungen sind erhältlich bei Sodekamp-Dohmen, Breite Straße, im Internet (www.sodekamp-dohmen.de), per Telefon 02433 42026 sowie an der Kasse.