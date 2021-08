Volker Helm in Dormagen : Zurück beim Club des Herzens

Volker Helm schießt wieder Tore für den TSV Bayer. Foto: FUPA

Dormagen Volker Helm schoss zum Auftakt drei Tore für den Fußball-Bezirksligisten Bayer Dormagen gegend en DSC 99. Für sein Comeback hat der mittlerweile 34-Jägrie hart gearbeitet.

Mit einem solchen Einstand hätte Volker Helm in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Doch dann kam es so: In seinem ersten Einsatz nach seiner Rückkehr an den Höhenberg schoss er für den TSV Bayer Dormagen gegen den DSC 99 drei Tore und hatte damit entscheidenden Anteil am 4:0-Heimerfolg zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga.

„Es ist einfach ein schönes Gefühl wieder zurück zu sein bei seinem Herzensclub“, betont der mittlerweile 34-jährige Helm, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit vor dem Karriereende stand. Denn nachdem er sich 2018 nach vielen Jahren in der Jugend und bei den Senioren vom TSV verabschiedet hatte, um beim B-Ligisten SV Stürzelberg ein Angebot als Spieletrainer anzunehmen, zog er sich dort im zweiten Jahr einen Kreuzbandriss zu und kam ins Grübeln. Als er wieder auf dem Damm war, gab er zwar dem Werben des Bezirksligisten SG Rommerskirchen/Gilbach nach, doch die zurückliegende Saison war dann wegen der Corona-Pandemie recht schnell beendet. Dann veränderte sich in der folgenden Zeit der Ungewissheit die berufliche Situation als Physiotherapeut so sehr, dass klar war, dass Helm wegen der großen Distanz nicht würde weiter in Rommerskirchen spielen können. Bayer-Kapitän Marius Frassek erkannte die Chance. „Marius ist mein bester Freund und hat mich noch mal heiß gemacht auf Dormagen“, erinnert sich Volker Helm.