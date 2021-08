Veranstaltungen in Wassenberg und Hückelhoven : Abendmarkt und City-Fest

Wassenberg/Hückelhoven Wassenberg und Hückelhoven planen in der kommenden Woche nach langer Durststrecke wieder größere Veranstaltungen. Der beliebte Abendmarkt kehrt genauso zurück wie das City-Fest mit Musik und Ausstellern.

Nach monatelanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie soll am Freitag, 3. September, von 17 bis 21 Uhr wieder ein Abendmarkt in Wassenberg stattfinden. Das teilt die Stadt Wassenberg mit. Die Stadt Hückelhoven lädt für das Wochenende vom 3. bis 5. September zum Cityfest ein.

Die Gäste auf dem Wassenberger Abendmarkt sollen sich und andere schützen, indem die Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden und ein entsprechender Mund-Nasen-Schutz an den Stellen getragen wird, wo es eng wird. Speisen und Getränke werden an Steh- und Sitzplätzen eingenommen, teilt die Stadt mit. „So dürfen sich die Besuchenden endlich wieder auf den Abendmarkt freuen, der zu einem Treffen mit Freunden und Bekannten sowie gleichzeitig zum Bummeln und Einkaufen für das Wochenende einlädt“, freuen sich Bürgermeister Marcel Maurer und Jürgen Laaser, Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. Um das Geschehen auf dem Wassenberger Roßtorplatz zu entzerren, werden die Graf-Gerhard-Straße und der Vorplatz der Kreissparkasse mit einbezogen. Dort wird auch jeweils ein musikalisches Rahmenprogramm angeboten. Die ansässigen Geschäfte laden die Besuchenden zu einem Late-Night-Shopping ein.

Nach einem Jahr Pause gibt es wie gewohnt rund um das Rathaus und auf der gesamten Parkhofstraße vom 3. bis 5. September Aktionen, Vorführungen und die beliebte Kunsthandwerkermeile zu bestaunen. Aufgrund der aktuellen Verordnung der Landesregierung gilt für alle Besucher und Teilnehmer von „Hückelhoven brummt“ die 3G-Regel, die überprüft wird. Von daher müssen alle Besucher einen Impf-, Genesenen- oder aktuellen Testnachweis mit sich führen und außerdem für die Verkaufsbereiche und in Warteschlangen eine Maske. Impfwillige können sich spontan am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr im Impfbus der AOK an der Parkhofstraße impfen lassen. Außerdem öffnet die Corona-Teststelle des DRK direkt hinter der Bühne am Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr.