Fachfrau aus Hückelhoven lädt ein : Wanderungen um Eupen und durch das Hohe Venn

Dorothee Mühlenbruch (r.) mit einer Gruppe am Adolfosee. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Dorothee Mühlenbruch führt eine Gruppe zu schönen Orten im nicht weit entfernten Belgien. Die Wanderer werden mit wunderschönen Blicken auf die Natur belohnt.

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Liebe zur Natur entdeckt oder aufblühen lassen. Sie haben gemerkt, dass es keine weiten Reisen bedarf, dass es auch in der näheren Umgebung schöne Orte zu entdecken gibt. Dorothee Mühlenbruch weiß das schon lange. Sie bietet regelmäßig Wandertouren an, so auch wieder Ende Juni.

Am 25. Juni führt sie eine Gruppe in das belgische Eupen. „Diese Wanderung ist unwahrscheinlich schön. Fichtenwälder, junge und alte Buchen, Aussichten über die Stadt Eupen und hinunter auf die Weser“, schwärmt Dorothee Mühlenbruch. An einer Talsperre, an der auch eine Rast geplant ist, verspricht sie „gigantische Ausblicke“. Die Wege seien gut zu gehen, aber flach werde es nicht. Die Wanderer müssen bei dieser zehn Kilometer langen Tour also auch einige Höhenmeter bewältigen. „Doch jede Mühe wird mit dieser schönen Natur und den Ausblicken belohnt“, sagt die Wanderexpertin.

Wenige Tage später, am 29. Juni, steht eine 14 Kilometer lange Wanderung an, bei der mehrere Landschaftsbilder des Hohen Venns durchquert werden. „Wir starten bei Baraque Michel und wandern teils auf Wiesenpfaden, vorbei an hohen Wäldern und Moorgebieten. An Signal de Botrange angekommen, genießen wir den unglaublichen Blick über das große Moor“, kündigt Dorothee Mühlenbruch an. Bei gutem Wetter seien hier die Kirchturmspitzen von Kalterherberg zu erkennen. Ein Großteil der restlichen Wanderung führt nun über die für das Hohe Venn bekannten Holzstege. Dort ist absolutes Wegegebot, wandern abseits der gekennzeichneten Wege ist nicht gestattet. „Diese Wanderung ist abwechslungs,- aussichts- und erlebnisreich“, betont die Fachfrau.

Die Fahrt dorthin erfolgt mit einem eigens für die Gruppe gecharterten Bus, die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 20 Personen. Wie bei jeder Wanderung weist Dorothee Mühlenbruch darauf hin, dass die Teilnehmer bitte an ausreichend Getränke denken sollten sowie dem Wetter entsprechende Kleidung und feste Wanderschuhe mitbringen sollten.

Weiter Informationen auch zu den gültigen Corona-Regeln, sowie verbindliche Anmeldungen unter 02432 9620317 oder per mail an [email protected]

(mwi)