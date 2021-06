Karusselltage in Hückelhoven ab 18. Juni : Neustart für Schausteller in Sicht

Desinfektionspender an jeder Ecke: Bei den Karusselltagen an Schacht 3 wird sehr genau auf Hygiene geachtet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Zehn Attraktionen und viele Stände und Buden werden das ehemalige Zechengelände an Schacht 3 in Hückelhoven vom 18. bis 27. Juni zum Publikumsmagneten machen – der erste alternative Kirmes-Park in ganz NRW in diesem Jahr.