Kommunalpolitik in Hückelhoven : Nutzer der Skaterbahn werden nach Wünschen befragt

Hückelhoven Um den aktuellen Stand der Dinge bei dem Thema Skaterbahn ging es in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Hückelhoven.

Ein Fachingenieurbüro und die Nutzer sollen nun planen. Beauftragt wurde im Juni 2019 die Firma Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung (FFS) mit der Planungsleistung der Umsiedlung bis einschließlich zur zweiten Planungsphase. Der Auftrag wurde im Februar erweitert um alle Teilleistungen der Planungsphase drei. Um die Nutzer früh in die Planungen Skaterpark einzubinden, habe man, so Martin, im April eine Online-Abfrage zu Ideen und Wünschen geschaltet. Die daraus resultierenden Informationen seien vom Unternehmen FFS in den ersten Planungsentwurf aufgenommen worden. Bei einer Online-Konferenz habe man diesen ersten Planungsentwurf vorgestellt. Dabei gab es Gelegenheit, den Entwurf zu prüfen und auch Hinweise zu äußern. Anschließend sei der Entwurf über soziale Medien geteilt worden. Einen Ortstermin gab es am 22. Mai, jedoch mit schwacher Resonanz.

Weiterhin teilte Frank Martin mit, dass der Kita-Betrieb seit dem 7. Juni wieder im vollen Umfang laufe. Für die Kinder gebe es Lolli-Tests. Einstimmig beschlossen wurde die Einrichtung einer Fachstelle zur Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Kreis Heinsberg. Wie Amtsleiter Martin erläuterte, werden 80 Prozent der Kosten durch das Land NRW getragen. Zweieinhalb oder drei Stellen in Vollzeit sollen entstehen. Seit dem Bekanntwerden der Vorfälle in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster sei das Bekämpfen der sexualisierten Gewalt ein Landesschwerpunkt. Das zuständige Landeskabinett habe im Dezember 2020 ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept zur Prävention beschlossen, in dem der Ausbau der Fachberatung verankert sei. Nach dem Beschluss der Ministerrunde stelle das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Fördermittel zur Verfügung und starte den Ausbau der Fachberatungen. 20 Prozent der Personalkosten müssten durch die Kreiskommunen getragen werden. Ziel sei es, die Beratungsangebote und -strukturen flächendeckend auszubauen. Kinder und Jugendliche sollen so vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Betroffenen soll eine schnelle Hilfe ermöglicht werden. Das Kreisjugendamt habe die Koordination übernommen, in dem Interesse bekundet werden sollte. Bewerbungen von Trägern hätten bis Ende April eingereicht werden können. Aktuell hätten drei Einrichtungen ihr Interesse signalisiert. Voraussetzung sei unter anderem, dass die Fachstelle zentral für das gesamte Kreisgebiet wirke und die Fachberatung in den lokalen Kinder- und Jugendförderplänen hinterlegt sei.